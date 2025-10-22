Osvobozující rozsudek neplatí. Tragický požár alzheimer centra se vrátí k soudu

  15:24
Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudek jednatelům společnosti Chott viněné kvůli požáru Domova Alzheimer v Roztokách, při němž zemřely dvě ženy. Okresní soud pro Prahu-západ tak znovu posoudí, zda manželé Chottovi řádně dodrželi bezpečnostní předpisy a nezanedbali kontrolu při svařování plynového potrubí v kotelně.

„Obě prvoinstanční rozhodnutí byla zrušena a věc byla vrácena k novému projednání,“ uvedla mluvčí okresního soudu Jolana Gistrová. Verdikt se vztahuje i na společnost Chott, která zakázku na výstavbu kotlů, kotelny a plynového potrubí v domově získala. Všichni obžalovaní u hlavního líčení vinu odmítli.

Okresní soud pro Prahu-západ osvobodil oba jednatele společnosti Chott. (4. dubna 2025)
Soud se bude rovněž zabývat obžalobou na svářeče Luďka Rohlíčka, který se podle prvotního rozsudku mohl při svařování plynového potrubí dopustit přestupku.

Podle prvoinstančního soudu se vina Chottových neprokázala. Podle soudkyně Jany Vrzalové se totiž nepodařilo zjistit příčinu požáru. Státní zástupkyně v obžalobě tvrdila, že začalo hořet proto, že v kotelně ve čtvrtém patře svařoval Rohlíček plynové potrubí.

Znalci sice svařování podle ní označili za možnou příčinu, hořet ale mohlo začít i jinak. Soudkyně zmínila například možnost vzniku od nedopalku cigarety.

Za tragický požár alzheimer centra soud nikoho nepotrestal. Svářeče posoudí hasiči

Případ firmy a jejího zaměstnance Rohlíčka postoupila soudkyně Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje. Rohlíček měl totiž v době sváření propadlé oprávnění, nebyl řádně proškolený a na místě svařování nebyla provedena dostatečná kontrola. Společnost podle soudkyně sama požadovala, aby byly prostory před svařováním vyklizeny, i když se tak nestalo, ke svařování přistoupila.

Soudkyně zkritizovala stav domova i to, že se rekonstruoval za provozu. V domově podle ní chyběly například evakuační cesty nebo požární signalizace. Zásah hasičů byl tak podle ní velice obtížný.

Za tragický požár alzheimer centra chce žalobkyně poslat dva lidi do vězení

Složitá evakuace podle ní zapříčinila to, že nebylo možné domov hasit včas a i kvůli tomu nebyla příčina požáru zjištěna. Do budoucna nevyloučila možnou trestní odpovědnost provozovatele zařízení.

Domov začal hořet 1. června 2022, u požáru zasahovalo kolem stovky hasičů a vyhlášený byl nejvyšší stupeň požárního poplachu. Dvě pacientky zemřely na udušení při akutní otravě oxidem uhelnatým, desítky klientů se zranily a musely být evakuovány.

Domov je po rekonstrukci zkolaudovaný a od loňského května se do něj začali stěhovat klienti. Jeho celková kapacita je 64 lůžek.

