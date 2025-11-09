Hlášení o požáru dostali hasiči krátce před nedělní sedmou hodinou ranní.
„Po příjezdu byla chata o půdorysu osm krát osm metrů celá v plamenech. Hasiči zasahovali v dýchací technice a požár likvidovali několika vodními proudy. Během zásahu došlo k propadu střechy, takže hašení následně probíhalo pouze zvenku,“ uvedli hasiči na Facebooku.
Objekt následně prozkoumali s pomocí termokamery. Za účelem dohašení skrytých ohnisek také postupně rozebírali konstrukci chaty. Za dvě hodiny od nahlášení se požár podařilo dostat pod kontrolu, aby už se dál nešířil.
Na místě pomáhalo dohromady šest jednotek hasičů z toho tři dobrovolnické. Škoda byla předběžně stanovena na 3 miliony korun. „Příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci,“ uvedli hasiči.
