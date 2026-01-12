Z hořící bytovky zachránili hasiči 25 lidí, kouř je uvěznil na balkonech

  10:48
Během nočního požáru bytového domu v Horoměřicích u Prahy zachránili hasiči 25 lidí pomocí výškové techniky. Některé kouř uvěznil na balkonech. Sedm lidí ošetřili záchranáři, pět z nich, včetně dvou dětí, transportovali do nemocnice. Přesná příčina požáru je nyní předmětem vyšetřování.
Požár bytovky v Horoměřicích. Hasiči z domu zachránili 25 lidí. (12. ledna 2026) | foto: HZS Středočeského kraje

„Ošetřili jsme sedm pacientů. Dva jsme ponechali na místě, tři jsme odvezli do motolské nemocnice a dvě děti také do motolské nemocnice, všichni byli lehce nadýchaní,“ uvedla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Požár bytovky v Horoměřicích. Hasiči z domu zachránili 25 lidí. (12. ledna 2026)

K požáru hasiči vyjížděli po 0:30. „Jelikož už prvotní oznámení hovořilo o osobách, které zůstaly uvězněny na balkonech, protože se přes zakouřenou chodbu nemohly dostat ven, byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu,“ popsali zásah středočeští hasiči.

Na místě zasahovalo 12 hasičských jednotek, sedm profesionálních a pět dobrovolných. S pomocí výškové techniky hasiči zachránili 25 lidí, dalších 11 lidí se evakuovalo. Obyvatelé se mohli v průběhu zásahu ohřát v evakuačním autobusu ze Slaného.

Požár bytovky v Horoměřicích. Hasiči z domu zachránili 25 lidí. (12. ledna 2026)

Hasičům se podařilo požár lokalizovat v 1:17. Následovalo vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek a odvětrávání zakouřeného objektu. V 3:01 byl požární poplachový stupeň snížen na první a některé jednotky se vrátily zpět na své základny.

Od požáru auta vzplála na jihu Čech skladová hala s papírem, zasahovalo 21 cisteren

Lidem, kteří se nemohli vrátit do svých bytů, pomohlo vedení obce zajistit náhradní ubytování. Podle mluvčí hasičů Terezy Sýkory Fliegerové zatím nejsou známy přesná příčina vzniku požáru ani výše napáchané škody.

12. ledna 2026  10:48

