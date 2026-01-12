Z hořící bytovky zachránili hasiči 25 lidí, kouř je uvěznil na balkonech

„Ošetřili jsme sedm pacientů. Dva jsme ponechali na místě, tři jsme odvezli do motolské nemocnice a dvě děti také do motolské nemocnice, všichni byli lehce nadýchaní,“ uvedla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
K požáru hasiči vyjížděli po 0:30. „Jelikož už prvotní oznámení hovořilo o osobách, které zůstaly uvězněny na balkonech, protože se přes zakouřenou chodbu nemohly dostat ven, byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu,“ popsali zásah středočeští hasiči.
Na místě zasahovalo 12 hasičských jednotek, sedm profesionálních a pět dobrovolných. S pomocí výškové techniky hasiči zachránili 25 lidí, dalších 11 lidí se evakuovalo. Obyvatelé se mohli v průběhu zásahu ohřát v evakuačním autobusu ze Slaného.
Hasičům se podařilo požár lokalizovat v 1:17. Následovalo vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek a odvětrávání zakouřeného objektu. V 3:01 byl požární poplachový stupeň snížen na první a některé jednotky se vrátily zpět na své základny.
Lidem, kteří se nemohli vrátit do svých bytů, pomohlo vedení obce zajistit náhradní ubytování. Podle mluvčí hasičů Terezy Sýkory Fliegerové zatím nejsou známy přesná příčina vzniku požáru ani výše napáchané škody.
