V Praze na Žižkově hoří byt, hasiči museli evakuovat i přilehlou školku

Mluvčí záchranné služby hlavního města Karel Kirs uvedl, že na místo vyslali speciál Fénix a mají v péči 10 lidí. „Jsou tam jednak kvůli tepelnému komfortu a jednak u nich probíhá přeměření množství nadechnutého oxidu uhelnatého,“ uvedl kolem tři čtvrtě na jedenáct Kirs. Dodal, že na místě probíhá rovněž resuscitace dvou dalších osob.
Podle mluvčí pražských hasičů Miroslava Řezáče došlo k požáru sklepního prostoru, který zakouřil celé společné prostory. „Prozatím jsme zachránili osoby pomocí výškové techniky, ale zásah ještě dál probíhá,“ sdělil mluvčí redakci iDNES.cz. Dodal, že počet evakuovaných zatím nebyl upřesněn.
Nedaleká mateřská školka podle Řezáče evakuována nebyla, nicméně ji hasiči hlídají.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz