V pražských Vysočanech vzplálo vybavení bytu. Hasiči vyvedli čtyři lidi včetně dětí

Podle informací hasičů ze sociální sítě X vyjížděly v pátek v 5:40 na místo hasičské jednotky ze Satalic, Březiněvsi, Holešovic a Petřin. Hasiči požár uhasili za pomoci jednoho vodního proudu a následně byt odvětrali.
Z bytu v ulici Poděbradská hasiči zachránili čtyři lidi, z toho dvě děti, které následně předali do péče záchranné zdravotnické služby. Podle prvních informací v bytě hořelo vnitřní vybavení.
Na místo dorazila také posádka rychlé zdravotnické pomoci s inspektorem a speciál EVA. Záchranáři poskytli zázemí a základní prohlídku životních funkcí.
„Proběhlo měření životních funkcí a CO. U muže (cca 45) byly zjištěny nízké hodnoty CO. Po podpisu negativního reverzu byl ponechán na místě zásahu,“ uvedli záchranáři na sociální síti X.