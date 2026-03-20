V pražských Vysočanech vzplálo vybavení bytu. Hasiči vyvedli čtyři lidi včetně dětí

Ranní požár zachvátil přízemní byt domu v ulici Poděbradská v pražských Vysočanech. Na místo vyjely čtyři jednotky hasičů, kteří z objektu vyvedli čtyři lidi včetně dvou dětí. Podle prvního zjištění uvnitř vzplálo bytové vybavení.

Podle informací hasičů ze sociální sítě X vyjížděly v pátek v 5:40 na místo hasičské jednotky ze Satalic, Březiněvsi, Holešovic a Petřin. Hasiči požár uhasili za pomoci jednoho vodního proudu a následně byt odvětrali.

Z bytu v ulici Poděbradská hasiči zachránili čtyři lidi, z toho dvě děti, které následně předali do péče záchranné zdravotnické služby. Podle prvních informací v bytě hořelo vnitřní vybavení.

Na místo dorazila také posádka rychlé zdravotnické pomoci s inspektorem a speciál EVA. Záchranáři poskytli zázemí a základní prohlídku životních funkcí.

Na Žižkově hořel byt. Mladík před plameny vyskočil z okna a vážně se zranil

„Proběhlo měření životních funkcí a CO. U muže (cca 45) byly zjištěny nízké hodnoty CO. Po podpisu negativního reverzu byl ponechán na místě zásahu,“ uvedli záchranáři na sociální síti X.

V pražské ulici Poděbradská zasahovali hasiči u požáru vnitřního vybavení bytu. (20. března 2026)
Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

OBRAZEM: Vyšehrad i lampa otočená úplně mimo. Co také uvidíte z nového mostu?

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Na dohled Vyšehradu získala Praha nový most, který bude sloužit pěším, tramvajové a autobusové dopravě, cyklistům a Integrovanému záchrannému systému. Díky tomu se metropole dočká nových spojení...

Po víc než roční rekonstrukci se otevírá stanice metra Českomoravská

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Po víc než roce se dnes znovu otevírá stanice Českomoravská na „žluté“ lince B pražského metra. Stanice prošla kompletní modernizací včetně výměny eskalátorů a stropní desky, oprava byla dokončena...

Priske: Rozlišujme zklamání a selhání. Moje pozice? Nevím, co na to říct

Sparťanský trenér Brian Priske sleduje své svěřence v osmifinále Konferenční...

Jako obvykle mluvil rozvážně a bez emocí. Ale může být Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, úplně v klidu? Po domácí porážce 0:4 s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy na něj během tiskové...

20. března 2026  6:38

Co s tím, kapitáne? Těžko se mi hledají slova, hlesl sparťan Haraslín po výprasku

Na zemi je sparťanský kapitán Lukáš Haraslín, nad ním Denso Kasius z Alkmaaru.

Během dvou týdnů ztratili všechno, celou sezonu. „Jsme zklamaní, smutní,“ hlesl Lukáš Haraslín. Kapitán sparťanských fotbalistů krátce před čtvrteční půlnocí vyšel z kabiny, aby mluvil o trapasu,...

19. března 2026  23:57

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Nymburk doma zase neuspěl, po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů prohrál s Pískem

Matěj Svoboda z Nymburka útočí na písecký koš, brání ho Kevin Týml.

Nymburští basketbalisté po návratu z úspěšné mise na Kanárských ostrovech, kde v úterý proti Gran Canarii vybojovali postup do čtvrtfinále Ligy mistrů, utrpěli v domácí soutěži ve vlastní hale...

19. března 2026  19:42,  aktualizováno  22:06

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

19. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:35

Ministr Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Alicji Knast

Alicja Knast

Na postu generální ředitelky Národní galerie končí polská kulturní manažerka Alicja Knast. Ministerstvo kultury by mělo v příštích měsících vypsat na tento post výběrové řízení. Šéf resortu Klempíř...

19. března 2026  15:23,  aktualizováno  21:32

Na Žižkově hořel byt. Mladík před plameny vyskočil z okna a vážně se zranil

Požár bytu na Žižkově (19. března 2026)

Na pražském Žižkově hořelo dnes odpoledne v bytě v Lupáčově ulici. Z okna bytu při požáru vyskočil osmnáctiletý mladík. Utrpěl vážná, vícečetná poranění, záchranáři ho napojili na plicní ventilaci a...

19. března 2026  17:52,  aktualizováno  18:41

Slavia dostala za derby čtvrtmilionovou pokutu, Sparta zaplatí 150 tisíc

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Slavia obdržela od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace po pražském ligovém derby souhrnnou pokutu čtvrt milionu korun. Klub z Edenu pyká za výtržnosti fanoušků a za to, že nezabránil...

19. března 2026  17:21

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTANT – STATIK (50-80.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 50 000 - 80 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Při prořezávání větví zasáhl dělníka elektrický proud, zůstal viset na stromě

Hasiči na Kladensku pomáhají zraněnému muži na stromě. (19. března 2026)

Nešťastná událost se odehrála ve čtvrtek v obci Makotřasy na Kladensku. Dělníka zasáhl elektrický proud v momentě, kdy na stromě prořezával větve. Na pomoc mu vyjeli hasiči i záchranáři. Se středně...

19. března 2026  16:57

Pavel si prohlédl kasárny, pak ve flanelce zkusil odštípnout pár větví

Prezident Pavel si ve Slaném dokonce práci sám vyzkoušel a pár větví suchého...

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek pokračoval v oficiální návštěvě Středočeského kraje. Den zahájil v Rakovníku návštěvou praporu podpory nasaditelných sil. Později se přesunul do Slaného, kde se o...

19. března 2026  7:30,  aktualizováno  16:07

