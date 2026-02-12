V opuštěném domě v Praze hořelo. Ze střechy hasiči zachraňovali bezdomovce

Hlášení o požáru přišlo před pátou hodinou ranní. Hasiči ze stanice Strašnice, Chodov a Petřiny vyjeli do ulice Záběhlická. Na místě zasahovala také Záchranná zdravotnická služba (ZZS).
Dům obývali lidé bez domova. „Jedna osoba byla zachráněna ze střechy pomocí výškové techniky,“ informovali hasiči na síti X. Dotyčného poté předali do péče záchranářům.
„Požár byl uhašen jedním proudem,“ dodali hasiči. Po likvidaci plamenů byla budova odvětrána. Požár podle hasičů nezpůsobil žádné škody. Během zásahu směly ulicí projíždět pouze autobusy MHD.
