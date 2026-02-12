V opuštěném domě v Praze hořelo. Ze střechy hasiči zachraňovali bezdomovce

  8:01
K malému požáru rodinného domu v Praze 10 vyjížděli ve čtvrtek pražští hasiči ze třech stanic. Ze střechy budovy zachránili jednoho člověka. Požár nezpůsobil žádné škody.
Hlášení o požáru přišlo před pátou hodinou ranní. Hasiči ze stanice Strašnice, Chodov a Petřiny vyjeli do ulice Záběhlická. Na místě zasahovala také Záchranná zdravotnická služba (ZZS).

V Berlíně vzplál výškový dům, mezi zraněnými i děti

Dům obývali lidé bez domova. „Jedna osoba byla zachráněna ze střechy pomocí výškové techniky,“ informovali hasiči na síti X. Dotyčného poté předali do péče záchranářům.

„Požár byl uhašen jedním proudem,“ dodali hasiči. Po likvidaci plamenů byla budova odvětrána. Požár podle hasičů nezpůsobil žádné škody. Během zásahu směly ulicí projíždět pouze autobusy MHD.

Nymburk podlehl Tenerife a zkomplikoval si boj o čtvrtfinále Ligy mistrů

Nymburský Jaromír Bohačík přihrává v utkání s Tenerife v rámci osmifinálové...

Basketbalisté Nymburka podlehli ve 4. kole osmifinálové skupiny L Ligy mistrů doma v Praze Tenerife 55:69 a s bilancí jedné výhry a tří porážek si zkomplikovali boj o postup do čtvrtfinále. Svěřenci...

10. února 2026  20:51

Driftování služebního vozu se řeší jako přestupek, policisté o práci nepřijdou

Driftující policie na sněhu

Policistům ze speciálního útvaru, které začátkem ledna natočil kolemjdoucí, jak v době služby driftují s policejním vozidlem na sněhu na pražském Strahově, nehrozí ukončení pracovního poměru. Případ...

10. února 2026  9:42,  aktualizováno  16:06

