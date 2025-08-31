Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus, jezdí se jedním pruhem

  17:26aktualizováno  18:03
Na Pražském okruhu D0 hořel autobus, provoz ve směru na letiště stál a tvořila se kolona. Na místo byly vyslány tři jednotky hasičů a vyrazil tam evakuační autobus pro dvacet lidí, kteří z hořícího stroje vystoupili. Záchranáři mají v péči řidiče autobusu, který se lehce nadýchal zplodin hoření. V 17:45 byl uvolněn jeden jízdní pruh.

Autobus začal hořet na 17. kilometru Pražského okruhu. „Jedná se o požár autobusu v plném rozsahu. Hasíme pomocí tří proudů. Na místo jede evakuační autobus. Z autobusu se evakuovalo dvacet lidí. Provoz je kompletně zastaven,“ uvedl po páté hodině mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Na místo dorazili také policisté. „Ve směru na letiště je zcela zastaven provoz na dobu hašení a odklízení. Policisté jsou na místě,“ řekl dříve policejní mluvčí Jan Daněk. Policie následně před 18. hodinou uvedla, že kolona v místě je dlouhá asi 3 kilometry.

„V 17:45 byl uvolněn jeden jízdní pruh a doprava se začne pomalu rozjíždět,“ doplnila.

Pražská záchranná služba na síti X uvedla, že na místo vyslala posádku záchranářů společně s inspektorem. „Nyní máme v péči řidiče autobusu, který se lehce nadýchal zplodin hoření, je mimo ohrožení života,“ doplnila. Podle ní bylo z autobusu evakuováno šestnáct lidí.

Na Pražském okruhu u Holyně hoří autobus, silnice je uzavřená. (31. srpna 2025)
Na Pražském okruhu u Holyně hoří autobus, silnice je uzavřená. (31. srpna 2025)
U požáru autobusu na pražském okruhu, z něhož se evakuovalo dvacet lidí, zasahují hasiči. (31. srpna 2025)
U požáru autobusu na pražském okruhu, z něhož se evakuovalo dvacet lidí, zasahují hasiči. (31. srpna 2025)
Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus, jezdí se jedním pruhem

Policie vyšetřuje smrt na pražské vyhlídce Dobeška, na tělo narazili lezci

K nálezu mrtvého cizince na vyhlídce Dobeška vyjížděli v sobotu po poledni pražští policisté. Okolnosti úmrtí vyšetřují. Uvedl to policejní mluvčí Jan Daněk.

30. srpna 2025  15:06,  aktualizováno  16:06

Pavlova slabost pro rychlé stroje. Ve flanelce se přidal ke spanilé jízdě harleyů

Stovky motocyklů Harley-Davidson v sobotu projely Prahou, přidali se k nim i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. V diskusi s pořadateli před publikem prezident zavzpomínal na svoje motorkářské...

30. srpna 2025  12:24,  aktualizováno  13:59

