Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus, jezdí se jedním pruhem

Autobus začal hořet na 17. kilometru Pražského okruhu. „Jedná se o požár autobusu v plném rozsahu. Hasíme pomocí tří proudů. Na místo jede evakuační autobus. Z autobusu se evakuovalo dvacet lidí. Provoz je kompletně zastaven,“ uvedl po páté hodině mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Na místo dorazili také policisté. „Ve směru na letiště je zcela zastaven provoz na dobu hašení a odklízení. Policisté jsou na místě,“ řekl dříve policejní mluvčí Jan Daněk. Policie následně před 18. hodinou uvedla, že kolona v místě je dlouhá asi 3 kilometry.
„V 17:45 byl uvolněn jeden jízdní pruh a doprava se začne pomalu rozjíždět,“ doplnila.
Pražská záchranná služba na síti X uvedla, že na místo vyslala posádku záchranářů společně s inspektorem. „Nyní máme v péči řidiče autobusu, který se lehce nadýchal zplodin hoření, je mimo ohrožení života,“ doplnila. Podle ní bylo z autobusu evakuováno šestnáct lidí.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz