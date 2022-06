Poslouchali jsme záchranáře, řekl majitel k evakuaci alzheimer centra

Požár si kromě dvou mrtvých vyžádal i 55 zraněných, dva lidé jsou v kritickém stavu. Jde tak o jeden z nejtragičtějších požárů v domovech pro seniory za poslední roky. Podle předběžného odhadu hasičů způsobil oheň hmotnou škodu asi 70 milionů korun.

„Včerejší požár v Roztokách je neštěstí, které stálo životy dvou našich klientů. Celou noc a dnešní dopoledne upíráme veškeré síly na komunikaci se zdravotnickými a sociálními zařízeními, do kterých byli naši klienti převezeni. Současně komunikujeme i s rodinami našich klientů. Spolupracujeme se všemi složkami IZS,“ sdělila Svojitková Bergmanová.

Pražská radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová na Twitteru napsala, že Praha zajistí dočasné útočiště pro dvacet obyvatel vyhořelého Domova Alzheimer v Roztokách.

„Včera večer přijelo prvních třináct lidí, dnes přibude dalších sedm. Velmi děkuji vedení Domova pro seniory v Zahradním městě za rychlou pomoc. Bude-li třeba, jsme připraveni hledat další místa,“ uvedla.

S evakuací pomáhali i dobrovolníci

Požár byl ohlášen ve středu v 19:15. Hasiči seniory z hořící budovy v Nádražní ulici evakuovali po nastavovacích žebřících. Budova byla podle mluvčí hasičů požárem zcela zasažena, vnitřkem už se nebylo možné dostat ven.

Pozornost v průběhu zásahu vzbudila informace od mluvčí záchranné služby Moniky Novákové, která uvedla, že personál opustil objekt před příjezdem záchranářů. Hasiči pak objevili dva mrtvé a jednoho člověka se středně těžkým zraněním až při dohašování a postupu budovou.

„Naši zaměstnanci plnili pokyny integrovaného záchranného systému, včetně pokynů telefonických před jejich příjezdem. Jinak to v takových situacích nelze,“ sdělil majitel centra Žádník.

Podle starosty obce Roztoky Jana Jakoba (TOP 09) zásah proběhl profesionálně a s pomocí dobrovolníků, bez nichž mohlo být ještě hůře.

„To, že se tam bohužel objevily potom v průběhu noci dvě oběti, je smutná věc. Mrzí mě to. Ale přesto - zásah všech složek a pomoc dobrovolníků, kteří pomáhali s evakuací osob, byly plně profesionální. Bez toho by bylo obětí nepochybně více,“ míní starosta.

Víc se Jakob se k tragickým následkům nechtěl vyjadřovat. „Asi mi to ani nepřísluší, to budou řešit jiní. Samozřejmě je to věc, ke které by rozhodně docházet nemělo,“ dodal.

Hasičům pomáhali hosté nedaleké restaurace včetně lékařky. „Když to začalo, tak sem vběhl nějaký hasič a poprosil chlapy na zahrádce, kteří byli silní, aby pomohli. Hasiči nosili ty lidi v dekách ven a tam si je od nich brali civilisté a odnášeli je dál k sanitám. Byla tady na večeři i nějaká doktorka, ta se taky hned zapojila a začala pomáhat,“ řekl hostinský dopoledne zpravodaji ČTK.

Pozadu podle něj nezůstali ani pracovníci podniku, kteří zasahujícím složkám i seniorům poskytli vodu.

Vyhořelé centrum je soukromým zařízením skupiny Domov Alzheimer. Do sítě společnosti patří i centra v Darkově, Mostě, Roztokách či v Praze. Kapacita roztockého centra dosahovala 60 lůžek.