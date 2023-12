Praha kvůli stoupající hladině zavřela Čertovku a náplavky, otužilci zrušili akci

Hladiny řek stoupají v celém Česku. Na mnoha místech platí třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň. Praha byla v pondělí hodinu po poledni ještě na většině míst bez povodňových stupňů. První byl pouze na Botiči v Průhonicích a Praze-Petrovicích.

Průtoky se ale zvýšily na tocích, které jsou pro Prahu rozhodující, tedy na Vltavě a Sázavě. „Sice se na těchto tocích očekává jejich kulminace a budoucí pokles a řeka Berounka již kulminovala, ale i s ohledem k plánovaným manipulacím na Vodní nádrži Orlík bude zvýšený průtok nadále trvat, a to i několik dní,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Plánovaný průtok Prahou by podle Povodí Vltavy měl být v rozmezí 550 až 600 metrů krychlových za sekundu a tuto hranici by neměl překonat. První úseky mobilní protipovodňové ochrany by se stavěly při průtoku 700 m3/s.

„Od 13 hodin budou platit pro Pražany a návštěvníky Prahy mimořádná bezpečnostní opatření související se zvýšeným rizikem povodní. Uzavřené budou náplavky a aktivované další protipovodňové zábrany,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda z ODS.

Náplavky jsou uzavřené včetně nástupu a výstupu do lodí a z lodí. Se zaparkovanými auty bylo nutné odjet, aby nehrozilo žádné nebezpečí ani škoda poškození majetku. Strážníci a správa služeb proto nepřeparkovaná vozidla odtáhli.

Všechna přijatá opatření platí do odvolání. Výjimku tvoří provoz botelů Admirál, Albatros a Matylda a posádek provozujících plavby lodí, kterých se opatření netýkají.

Otužilci zrušili 77. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma, protože by se nemuselo podařit zajistit jeho bezpečnost. Měl se konat hodinu před polednem ve Vltavě u Národního divadla. „Příroda je proti. Ranní informace o tom, že kombinací ještě více srážek, teplého silného větru a tání obnáší, že z přehrady Vrané nad Vltavou musí začít upouštět mnohem více vody než doteď. Na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby to ještě vidět není, ale průtok Vltavy se má v Praze ještě rapidně zvýšit,“ uvedli na svém webu.