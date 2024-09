Držel se jen větví v koruně stromu. Letecký záchranář o pomoci při povodních

Středočeští záchranáři na palubu helikoptéry vytáhli a do bezpečí dopravili dvaadvacet lidí a tři psy. „Máme dobrý pocit z odvedené práce, je to odměna za tu dřinu a stovky hodin cvičení nejrůznějších situací, které každoročně absolvujeme,“ říká letecký záchranář Lukáš Vejvar z Kladna.

Kdy jste směr Morava vzlétli a co tomu předcházelo?

Jakmile se objevily informace, že povodně přijdou, začali jsme si balit vybavení k záchraně lidí z vody, například suché neopreny, lana a podobně. Ale i nosítka, protože jsme nevěděli, jestli nebudeme zachraňovat někoho nepohyblivého. A když jsem v neděli 15. září nastoupil do služby na Letišti Václava Havla, kde máme základnu, přišla žádost o vyslání naší posádky do Moravskoslezského kraje.