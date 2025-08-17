Hodina nula. V létě před 80 lety zmizela mnohasetletá komunita pražských Němců

Koncepce Herrenvolku, nacistické představy o nordické rasové nadřazenosti, padly s nacistickým režimem. Z privilegovaných pražských Němců se „Hodinou nula“ rázem stali občané druhé kategorie.
„Ulice skýtaly skličující pohled. Byl v tom kus hitlerovského dědictví. Němci se zuboženými tvářemi těch, kteří všechno prohráli, dělali nejtěžší práce a nebyla vynechána jediná příležitost k jejich dokonalému ponížení,“ vzpomínal na návrat z německého lágru do Prahy na jaře 1945 například herec Miloš Kopecký.
Zadržené a internované osoby byly drženy v přeplněných věznicích a táborech, jichž byly asi tři desítky. V Praze bylo 60 tisíc zajištěných osob.