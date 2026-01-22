Sporná barva světla. U pouličních lamp jde hlavně o bezpečnost, říká správce

Autor: ,
  8:36
Teplejší světlo v ulicích měst je sice méně rušivé, ale také méně osvětluje, což znamená menší bezpečnost. Spotřebovává také výrazně více energie. V rozhovoru s ČTK to řekl Tomáš Jílek, ředitel městské firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má na starosti veřejné osvětlení v metropoli. Nastavení nově instalovaných LED svítidel v Praze podle něj přesně odpovídá státní normě, která vznikla po dlouhých diskuzích jako kompromis mezi odborníky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Kozlík, MAFRA

„Modrá složka světla ve veřejném osvětlení ovlivňuje periferní vidění. Když chybí, tak modré předměty zaniknou, člověk v modrém oblečení bude téměř neviditelný,“ uvedl pro iDNES.cz soudní znalec z oboru osvětlování Tomáš Maixner.

Proti výměně sodíkových výbojek se žlutým světlem za chladnější LED svítidla vznikla petice, kterou by se v únoru měli zabývat městští zastupitelé.

Město zahájilo projekt výměny sodíkových za modernější svítidla před mnoha roky. V posledních letech pak výměnu urychlilo kvůli evropským regulacím a plánovanému ukončení výroby dosavadních svítidel. Podle petentů je nicméně vědecky prokázané, že větší podíl modré složky ve světle je pro lidi i další živé organismy škodlivý a město by mělo výměnu v dosavadních parametrech zastavit a instalovat moderní svítidla s teplejším světlem.

Šetrné lampy v Hrusicích dosvítily, podle znalce jsou nebezpečné

Městská firma se podle Jílka při instalací přesně drží státní normy, o které se vedla dvouletá diskuze odborníků z nejrůznějších oborů. Určuje mimo jiné i limity pro teplotu světla, respektive takzvanou chromatičnost, která ji určuje. Pro standardní ulice je tento limit 3000 Kelvinů, což bývá označováno jako teplé bíle světlo. Pro rezidenční čtvrti je norma 2700 Kelvinů, což je zhruba teplota klasické žárovky, a po parky a přírodní oblasti 2200 Kelvinů, což je velmi teplá bílá.

Komplexní problém

Jílek nepopírá, že modré světlo je z hlediska denního cyklu rušivé, je to však pouze jeden z mnoha faktorů, které je třeba v komplexní debatě zohlednit. Veřejné osvětlení navíc podle něj v tomto ohledu hraje marginální roli oproti dalším venkovním zdrojům a zejména pak oproti svítidlům, která lidé běžně používají v domácnostech čistě proto, že chtějí dobře vidět.

Tomáš Maixner pro iDNES.cz uvedl: „Nerozporuji odstranění modré složky kvůli ochraně přírody, ale musíme se rozhodnout, zda budeme chránit člověka, nebo přírodu. Pár metrů od silnice je intenzita veřejného osvětlení nižší než Měsíc za úplňku, kterému je příroda přizpůsobena.“ Teplé světlo má pak podle Jílka ten problém, že při něm lidské oko mnohem hůře rozeznává barvy, kontrasty či pohyb.

To je z pohledu veřejného osvětlení podle ředitele problém, protože celý smysl osvětlených ulic je to, aby na nich bylo dobře vidět, což zvyšuje bezpečnost z pohledu kriminality i silničního provozu.

Velmi teplé světlo tuto funkci plní hůře a je tak z funkčního hlediska méně kvalitní, čemuž podle ředitele odpovídá i to, že v západních metropolích se nevyužívá a veřejné osvětlení tam má podobné parametry jako to instalované v Praze. THMP navíc podle Jílka LED svítidla v nočních hodinách tlumí. Míra se liší podle umístění lampy, ale celkově v síti firma intenzitu snižuje až o 40 procent.

Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

Dalším faktorem je podle Jílka i energetická náročnost, protože teplejší světlo osvětluje méně a město musí plnit také normy na osvětlení komunikací. „Čím budete svítit teplejším světlem, tím budete muset toho světla dodat více,“ řekl. To by vedlo k větší spotřebě elektřiny a vyšší uhlíkové stopě, dodal. Z ekonomického hlediska pak také menší využití velmi teplých svítidel oproti těm standardně instalovaným s chromatičností kolem 3000 Kelvinů vede k jejich výrazně vyšší ceně.

Vstoupit do diskuse

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Nejčtenější

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než...

Sporná barva světla. U pouličních lamp jde hlavně o bezpečnost, říká správce

Biodynamické veřejné osvětlení ve středočeských Hrusicích (7. 2. 2019)

Teplejší světlo v ulicích měst je sice méně rušivé, ale také méně osvětluje, což znamená menší bezpečnost. Spotřebovává také výrazně více energie. V rozhovoru s ČTK to řekl Tomáš Jílek, ředitel...

22. ledna 2026  8:36

Protest taxikářů. Kupovat elektroauta za miliony je ekonomická sebevražda, říkají

V autech taxikáři mnohdy najdou opravdové poklady. V loňském roce zákazníci v...

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Protestovat proti změně...

22. ledna 2026  7:30

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  18:24

Emoce sílí. Nerozdělujte nás, prosí lidé z vyhořelého domu. Trápí je řeči o prasečáku

Premium
Ničivý požár v obci Boreč vzal střechu nad hlavou rodinám, které jsou v...

Zástupci města Mladá Boleslav spolu s pracovníky Českého červeného kříže ve středu začali rozvážet obyvatele Žebic, místní části obce Boreč na Mladoboleslavsku, kterým minulý čtvrtek vyhořel dům, do...

21. ledna 2026  17:52

Vyústění luxusní pražské třídy promění Dánové. Jak zvelebí náměstí Miloše Formana?

Takhle bude vypadat náměstí Miloše Formana podle vítězného návrhu dánského...

O budoucí podobě náměstí Miloše Formana u hotelu Fairmont Golden Prague (dříve InterContinental) je rozhodnuto. V mezinárodní architektonické soutěži zvítězilo dánské studio Adept. Zadání přitom...

21. ledna 2026  16:50

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

21. ledna 2026  16:31

VIDEO: Děti hazardovaly na okraji tajícího ledu

Nechoďte na led, varují strážníci z Kralup

Riskování na nejistých ledových plochách je v současném počasí poměrně běžné, jak se přesvědčili i městští policisté v Kralupech nad Vltavou. Ti v pondělí vyjížděli ke skupince dětí, která testovala...

21. ledna 2026  15:36

Kriminalisté uzavřeli případ útěku lva ze zooparku ve Zvoli, trestný čin se nestal

Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...

Kriminalisté, kteří prověřovali loňský útěk lva ze zooparku ve Zvoli u Prahy, dospěli k závěru, že se nejednalo o trestný čin. Věcí se nyní bude zabývat pověřený úřad v Černošicích, informovala...

21. ledna 2026  15:30

Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

Při pádu z lešení zemřel muž v pražských Řeporyjích. (21. ledna 2026)

Muž v pražských Řeporyjích spadl na stavbě z lešení. Dělník se zřítil z výšky a při dopadu utrpěl smrtelná zranění. Okolnosti nehody prověřuje policie.

21. ledna 2026  13:43

Žebrání z metra nemizí ani přes jeho zákaz. Strážníci řeší stovky případů ročně

Premium
ilustrační snímek

Na pohled těhotná žena, zdánlivě kulhající muž a němá žena se zásobou cedulí. Pro cestující v metru jsou to známí neznámí, které pravidelně potkávají a potkávat budou, protože policisté či revizoři...

21. ledna 2026

Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Sparta slaví výhru s kotlem.

Pohoda uvnitř klubu rozhodně nepanuje. Další zápis do série nezdarů si hokejisté Sparty připsali v extraligovém utkání s Hradcem Králové (1:2N), ačkoliv vedli. A nezvládnutý závěr vyústil v ostrou...

21. ledna 2026  12:35

Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest

Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6....

Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé...

21. ledna 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.