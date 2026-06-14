Incident se podle něj odehrál u hudebního klubu. „Dnes po jedné hodině ráno zasahovali policisté v Trojické ulici, kde došlo ke konfliktu mezi dvěma muži, kdy jeden proti druhému použil nůž,“ řekl serveru Novinky.cz Rybanský.
Způsobená zranění byla smrtelná. „Policisté útočníka na místě zadrželi a v tuto chvíli je podezřelý ze spáchání trestného činu vražda,“ dodal mluvčí.
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„Více než půl hodiny jsme zraněného muže resuscitovali. Záchranáři zajistili dýchací cesty, zastavovali krvácení, zajistili žilní vstup, podávali léky. Přes veškerou jejich snahu muž na místě podlehl,“ řekla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.
Zdravotníci ošetřili také druhého muže, který měl zraněnou ruku. Oběma cizincům bylo kolem 20 let, píšou Novinky.cz.