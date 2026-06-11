Inspekce zavřela čínskou restauraci v Dejvicích. Netekla sem ani teplá voda

„Naši inspektoři uvnitř zjistili řadu hygienických nedostatků včetně zanedbaného úklidu a nevhodného skladování potravin,“ uvedla inspekce na Instagramu.
Na pranýři se ocitla čínská restaurace Hong Feng v Bubenečské ulici.
Provozovateli inspekce okamžitě zakázala činnost a zahájila s ním správní řízení o uložení pokuty.
„Závažný problém představovalo zejména nevhodné skladování potravin, k jejichž kontaminaci mohlo dojít na základě společného skladování zeleniny a syrového i tepelně upraveného masa. Některé potraviny byly navíc skladovány přímo na zemi,“ pokračovala inspekce.
V restauraci také chyběl přívod teplé vody, což znemožňovalo řádné mytí nádobí, příborů i rukou. V chladicích a mrazicích zařízeních se tvořila plíseň. Skladový prostor byl navíc zastavěný nepoužívanými zařízeními, což znesnadňovalo jeho úklid.