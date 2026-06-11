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Inspekce zavřela čínskou restauraci v Dejvicích. Netekla sem ani teplá voda

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  13:16
Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve středu zavřela čínskou restauraci v pražských Dejvicích. Podnik nevhodně skladoval potraviny, dokonce zde chyběl i přívod teplé vody. Inspektoři zjistili i plísně v lednici.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela čínskou restauraci na...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela čínskou restauraci na Bubenečské ulici v Praze pro nevhodné skladování masa a plísně v lednici. (11. června 2026) | foto: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela čínskou restauraci na...
Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela čínskou restauraci na...
Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela čínskou restauraci na...
Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela čínskou restauraci na...
5 fotografií

„Naši inspektoři uvnitř zjistili řadu hygienických nedostatků včetně zanedbaného úklidu a nevhodného skladování potravin,“ uvedla inspekce na Instagramu.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela čínskou restauraci na Bubenečské ulici v Praze pro nevhodné skladování masa a plísně v lednici. (11. června 2026)

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Na pranýři se ocitla čínská restaurace Hong Feng v Bubenečské ulici.

Provozovateli inspekce okamžitě zakázala činnost a zahájila s ním správní řízení o uložení pokuty.

„Závažný problém představovalo zejména nevhodné skladování potravin, k jejichž kontaminaci mohlo dojít na základě společného skladování zeleniny a syrového i tepelně upraveného masa. Některé potraviny byly navíc skladovány přímo na zemi,“ pokračovala inspekce.

V restauraci také chyběl přívod teplé vody, což znemožňovalo řádné mytí nádobí, příborů i rukou. V chladicích a mrazicích zařízeních se tvořila plíseň. Skladový prostor byl navíc zastavěný nepoužívanými zařízeními, což znesnadňovalo jeho úklid.

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