Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Potítka mu vyměnili za pouta. „Sportovec“ okrádal děti i dělníky, bral cokoliv

Autor:
  9:41
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Pražští kriminalisté dopadli muže, který je podezřelý, že se v šestnácti případech dopustil krádeží na různých místech metropole. Aby působil nenápadně, často se oblékl jako sportovec.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Taktika osmatřicetiletého zadrženého byla jednoduchá.

„Krádeže prováděl v objektech, které v daný okamžik nebyly uzamčené, nebo jiným způsobem zabezpečené proti vstupu neoprávněných osob. Do vytipovaného objektu vstoupil, prošel ho, odcizil věci a odešel. Aby působil nenápadně, snažil se vypadat jako sportovec. Na rukou měl potítka, a dokonce si v některém případě vzal florbalovou hůl,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Například koncem července muž řádil na sportovním kempu v Praze 2. Tělocvičnou prošel až do šatny, kde si z tašek vzal odložené šperky, peněženky s hotovostí i platební karty. Ty pak začal okamžitě používat až do doby, než byl účet prázdný, nebo byla karta zablokovaná. Platil hlavně jízdenky MHD.

O několik dnů později totéž zopakoval na florbalovém turnaji v Praze 6. „V šatnách postupně žákům, kteří zde v rámci turnaje i přespávali, odcizil peněženky, doklady, finanční hotovost a platební karty, které bezprostředně poté opět použil,“ pokračovala mluvčí.

Kradl také v areálu střední školy ve Vršovicích, ve sportovním areálu v Michli či Lhotce a jinde.

Na jeho činnost poté doplatili i dělníci na několika stavbách. Scénář byl velmi podobný. Muž vstoupil do rekonstruovaného objektu, procházel místnosti a z tašek a batohů si bral peněženky, platební karty i mobilní telefony.

Kriminalisté muž dopadli minulý týden a obvinili ho z trestného činu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a v současné chvíli je stíhán vazebně. Celková způsobená škoda na odcizených věcech a neoprávněných platbách je vyčíslena na bezmála čtvrt milionu korun.

K dopadení pomohly zajištěné kamerové záznamy a další důkazní materiály.

Muž v této „branži“ není podle policie nováčkem, už v minulosti byl několikrát odsouzený za majetkovou trestnou činnost.

Zarážející pro ně ale je, že přestože byl v září v souvislosti s jedním z popsaných skutků předvolán na služebnu, svého jednání nezanechal a v dalších dnech provedl další čtyři krádeže.

Muži v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až tři roky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu...

Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...

OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak

Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)

Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální...

Nejsme nápravné zařízení. Kočičí kavárně došla trpělivost, zakázala vstup malým dětem

Kočičí kavárna Mňauccino v Mladé Boleslavi

Otevřela teprve nedávno, ale už od příštího pondělí kočičí kavárna v Mladé Boleslavi zakáže vstup dětem do šesti let. Rozhodla se tak její majitelka, které vadí, jak se malí hosté v kavárně chovají.

Toto je nejdivnější vyhlídková věž. Dá se v ní dokonce i bydlet

BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně

Operátoři při pokrývání Česka mobilním signálem často využívají již existující objekty. Nemusí jít ovšem vždy o obytnou budovu, jak dokazuje případ z Příbramska. Nezřídka antény umísťují třeba na...

V Praze otevřelo bistro s currywurstem. Lidé na klobásu zdarma čekali i v dešti

V Praze dnes otevřelo bistro Currywurst 11. Pro prvních sto zákazníků nabídli...

V centru Prahy dnes otevřelo bistro Currywurst 11 – první podnik nabízející oblíbený německý street food. Fronta se zde začala tvořit už před otevřením, protože bistro nabízelo prvních sto klobás s...

Potítka mu vyměnili za pouta. „Sportovec“ okrádal děti i dělníky, bral cokoliv

S potítky na rukou okrádal nejen děti a studenty

Pražští kriminalisté dopadli muže, který je podezřelý, že se v šestnácti případech dopustil krádeží na různých místech metropole. Aby působil nenápadně, často se oblékl jako sportovec.

16. listopadu 2026  9:41

Na dálnici D8 havarovalo několik aut. Obě raněné osoby záchranáři hospitalizovali

ilustrační snímek

Dálnici D8 u Prahy v neděli večer ve směru na hlavní město uzavřela hromadná nehoda několika vozidel. Dva lidé se zranili, jeden lehce a druhý středně těžce. Ani po čtyřech hodinách nebyla dálnice...

15. listopadu 2026  20:45,  aktualizováno  16. 11. 6:23

Toto je nejdivnější vyhlídková věž. Dá se v ní dokonce i bydlet

BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně

Operátoři při pokrývání Česka mobilním signálem často využívají již existující objekty. Nemusí jít ovšem vždy o obytnou budovu, jak dokazuje případ z Příbramska. Nezřídka antény umísťují třeba na...

16. listopadu 2026

V pražském bytě v Krči začala hořet kuchyň, hasiči evakuovali dvanáct osob

Hasiči při nočním zásahu v Praze. (15. listopadu 2026)

Záchranné jednotky v pozdních hodinách zasahovaly v bytě, kde došlo k požáru kuchyňské linky. U dvanácti evakuovaných osob z ulice Štúrova v části Praha-Krč proběhlo měření zaměřené na stopy oxidu...

15. listopadu 2026  22:33

Až metr sněhu a stovky lidí. První skiareál v Česku úspěšně zahájil zimní sezonu

ilustrační snímek

Na první lyžování letošní zimní sezony v neděli do areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku dorazilo podle odhadu čtyři sta až pět set lidí. Středisko podle svého vedení zahájilo sezonu jako...

15. listopadu 2026  19:09

Bouřící Letná ucpala pražskou MHD. Metro bylo přeplněné a nabíralo zpoždění

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Dopravní podnik kvůli přeplněnosti části stanic v době letenské demonstrace reguloval provoz metra. Linka C se zpožďovala, Hradčanskou některé vlaky projížděly. Plné byly i některé vlaky či autobusy...

15. listopadu 2026  14:24,  aktualizováno  17:16

Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu...

Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...

15. listopadu 2026,  aktualizováno  16:58

Hradec loupil v Praze, Budějovice přehrály Pardubice. Vedoucí Třinec nezklamal

Martin Beránek z Českých Budějovic a Malcolm Subban z Pardubic ve vzájemném...

Hokejová extraliga pokračovala šesti zápasy 19. kola. Vedoucí Oceláři Třinec vyhráli v Kladně 4:1. Neuspěl naopak jejich nejbližší pronásledovatel Pardubice, jež prohrály na ledě Českých Budějovic...

15. listopadu 2026  15:45

Budovu v Praze po roce opět obsadili squateři. Policie zasáhla tentokrát hned

Na Praze 6 v Papírenské ulici v neděli dopoledne zasahují složky IZS proti...

Na Praze 6 v Papírenské ulici v neděli dopoledne zasahovaly složky IZS proti squaterům, kteří neoprávněně obsadili opuštěnou budovu. Dle mluvčího záchranné služby Karla Kirse zásah se obešel bez...

15. listopadu 2026  12:35,  aktualizováno  12:40

Maskoval se za sportovce. Lidem z tašek a batohů kradl peněženky, telefony či karty

Zloděj s potítky okrádal sportovce, teď má na rukou pouta

Kriminalisté dopadli osmatřicetiletého muže, který podle nich od poloviny července do poloviny září vykradl v Praze nejméně šestnáct objektů. Zaměřoval se především na sportovní haly, školy a stavby,...

15. listopadu 2026  11:59

Rozhledna Děd dostane nový háv. Město shání vzácné cihly, prosí o pomoc lidi

Rozhledna Děd nad Berounem (3. října 2013)

Už před čtyřmi lety musela být uzavřená a nejen občasní návštěvníci čekali na rozhodnutí, co bude dál. Téměř 140 let stará rozhledna Děd na návrší poblíž Berouna se konečně dočkala. Začala...

15. listopadu 2026  10:10

Policie odvolala pátrání po sedmnáctiletém chlapci z Mělníka, je v pořádku

Ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po sedmnáctiletém chlapci z Mělníka, který dnes nepřijel domů z Prahy. Chlapec se v pořádku vrátil do místa bydliště. Na policejním webu o tom informoval mluvčí Pavel Truxa.

14. listopadu 2026  17:23,  aktualizováno  20:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×