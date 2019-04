VIDEO: Potápěči v kalné Vltavě zkoumali pilíře Palackého mostu

„Zaměřili jsme se především na zjištění aktuálního stavu kamenného záhozu u pilířů, ve kterém je most upevněn, na spáry v obložení a kameny,“ řekl náčelník Záchranné potápěčské služby ČR Petr Mulač.

Potápěči zároveň ověřovali, jestli most není podemletý. Do mostní konstrukce také pracovníci nainstalovali čtyřiadvacet tepelných čidel a geodetických bodů, které budou zaznamenávat rozpínání mostu.

Práce potápěčů na dně Vltavy nebyla lehká. Na zveřejněném videu z ponorů je vidět, že v zakalené vodě byla složitá orientace.

Výsledky průzkumu bude mít Technická správa komunikací (TSK) na podzim letošního roku, až je vyhodnotí Kloknerův ústav.

Diagnostika Palackého mostu probíhá od února a bude pokračovat až do léta. V květnu na most najedou kamiony v rámci statické zatěžovací zkoušky.

Silničáři v současné době sledují také stav mostu u stanice metra C Vltavská, Hlávkův most a most Legií u Národního divadla.