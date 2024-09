Stříkali Roundup u metra mezi chodce. Je to v pořádku, žádné riziko, hlásí TSK

„Tohle je úplně proti všem předpisům zacházení s tímto jedovatým postřikem. Ohrožují zdraví své i lidí okolo!“ posteskla si například uživatelka Jasna. Jiní se přeli, zda-li se vůbec jedná o Roundup a jestli tento prostředek nebyl již zakázán. Vyvstaly také otázky, zda není lepší zbavovat se plevelů horkou párou.

Video z Vysočanské pořídil Petr Štěpánek, biolog a zastupitel Prahy 4, který ho popsal slovy: „Je jen těžko uvěřitelné, že toto provádějí v ranní špičce přímo u východu z metra.“ Komentujícím zároveň potvrdil, že louže z postřiku, které po pracovnících na chodníku zůstávaly, byly skutečně od Roundupu, tedy glyfosátu určenému primárně na plevele v polích, což mu prý sami na dotaz potvrdili.

„Nejsem zarytý zastánce toho, že by se to nemohlo někdy použít, i když je to zbytečné, umím si představit situaci, kdy by nějaký omezený zásah byl ospravedlnitelný,“ sdělil redakci MF DNES Štěpánek. Podle něj ale lidé, kteří přípravek aplikují, musí mít ochranné pomůcky na ruce, obličej i zbytek těla.

Máme atesty, splňujeme normy

„Druhá věc je šetrnost vůči okolí, označit území, sdělit, kdy se to tam bude dělat, a tak dále. To se vůbec neděje,“ upozornil s tím, že lidé vystupovali z metra přímo do aerosolu z postřiku. „Nechci být úplný fanatik, ale takhle s tím chodit po ulici mezi lidmi, kteří to dýchají, zvlášť děti, které chodí nízko u země, šlape se v tom, psi to olizují, to mi připadá zločinné,“ dodal.

Že by byl na Vysočanské skutečně použitý Roundup, se nechtělo věřit ani Věře Dobias Najmanové, klinické bioanalytičce Toxikologického oddělení Ústavu soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice. „Otázkou je, zda opravdu dotyční pracovníci používali herbicid Roundup, od něj se v městech ustupuje a častěji se používá k likvidaci plevele a čištění spár ekologičtější způsob vodní párou,“ předeslala Najmanová.

Neumí si vysvětlit, že pracovníci důsledněji nepoužívali ochranné pomůcky. „Pokud by pracovníci k čištění skutečně používali herbicid Roundup - ve špičce, kdy kolem chodí velké množství lidí, místo by nebylo nějakým způsobem ohraničeno, tak aby nemohli volně procházet lidé – bylo by to v první řadě velmi bezohledné. A jistě by tím porušovali různé předpisy než jen vyloženě zdraví ohrožující kolemjdoucích,“ upozornila toxikoložka.

Chemický postřik Roundup je stále používám k hubení plevelů. Mnoho lidí si však myslí, že je lepší zbavovat se plevelů horkou párou. (20. září 2024)

Připustila, že vdechnutí této látky, případně kontaminace jídla jejími kapénkami by v tomto případě bylo možné, avšak koncentrace účinné látky, kterou je glyfosát, by byla minimální. „Mnohem více by byli ohroženi na zdraví samotní pracovníci, pokud s látkou pracují pravidelně a nedodržují předpisy a nepoužívají ochranné pomůcky,“ upozornila.

O míře toxicity glyfosátu se podle ní vedou rozporuplné diskuze. „Jeho používání v ČR není vyloženě zakázáno, ale v dnešní době je používán spíše zemědělci než pracovníky Správy a údržby komunikací ve městech,“ uzavřela Najmanová.

Chemie zničí i kořínky

Za zmíněnou likvidací náletových plevelů na Vysočanské stála Technická správa komunikací (TSK), která si práci objednala u Pražský služeb (PSAS), a to skutečně za použití Roundupu. „Plevel likvidujeme chemickým ošetřením chodníků a dalších ploch přípravkem Roundup Biaktiv, protože se jedná o nejefektivnější způsob, který je momentálně v ČR dostupný,“ potvrdila Barbora Lišková, mluvčí TSK.

Na přípravek mají podle ní Pražské služby a další jejich dodavatelé atest kvality, že se jedná o totální herbicid, který splňuje veškeré normy pro tyto přípravky ve vysoké kvalitě a bezpečnosti. Dodala také, že pracovníci, kteří postřik provádějí, jsou odborně proškolení a mají potřebné certifikáty, že mohou postřik Roundup Biaktiv aplikovat. „Jedná se jen o námi určené plochy. V žádném případě toto odstranění plevele neprovádíme celoplošným postřikem chodníků, ale pouze cíleně na jednotlivá místa,“ zdůraznila Lišková. „Je to běžný postup pro chodce naprosto nerizikový.“

A zda by nešla chemie v pražských ulicích nahradit párou? Roundup Biaktiv rostliny podle mluvčí přijímají výhradně zelenými částmi a listy, čímž látku rozvedou do celé rostliny. Tím se docílí zničení i podzemních orgánů odolných vytrvalých plevelů, které jinou metodou, například párou, zničit nelze.

O tom, jakou metodou PSAS traviny v chodníku zlikviduje, rozhoduje právě TSK. „Schváleným přípravkem ze strany objednatele byl v tomto případě Roundup Biaktiv,“ potvrdil mluvčí společnosti Alexandr Komarnický. Uvedl také, že v minulosti testovali likvidaci plevele například horkou vodou nebo plamenem. „Tyto metody se jeví jako účinné, rozdíl je pouze v efektivitě,“ komentoval.

Podotkl, že samozřejmě průběžně využívají také klasické metody, jako odstraňování plevelů ručně, speciální škrabkou nebo pomocí křovinořezu, agresivního kartáče, koštěte či malotraktoru se speciálním adaptérem. „V případě požadavku na změnu technologie ze strany zákazníka je naše společnost schopna reagovat v rámci dostupných kapacit takřka obratem,“ dodal Komarnický.

Jedy se sčítají

S nižší efektivitou páry souhlasí i Štěpánek, přesto by se přiklonil k nahrazení chemie právě párou. „Samozřejmě, když párou opaříte pampelišku, zůstane kořen, který obrazí, když se stříkne Roundupem, tak odumře celá. Ale zdůrazňuji, že je to neúměrné tomu, co ošetřujeme, nějaké praskliny v chodníku, které tam nemají být,“ doplnil.

Jelikož se coby molekulární biolog zabýval i tím, jak takové přípravky fungují na molekulární úrovni, považuje chemii v ulicích Prahy za naprosto zbytečnou. „Nepřu se, jak moc je to nebezpečné, ale je to prostě cizí látka a těch tu máme - ze stěrů pneumatik, z výfuků aut a tak dále. Takže nejde o to, že se tam aplikuje tato troška, ale sčítá se celková expozice jedovatých látek zdraví potenciálně ohrožující, byť izolovaně to nemusí být žádný velký průšvih,“ uzavřel biolog.

Chránit se důsledně netřeba

Pracovníci PSAS podle mluvčího postupují vždy dle pokynů výrobce pro bezpečné zacházení s přípravkem. „Měli na sobě pracovní oděv, výrobce doporučuje ještě rukavice, pokud by mohlo dojít ke kontaktu s pokožkou. To ale tito dva konkrétní pracovníci vyhodnotili, že není potřeba vzhledem k formě aplikace,“ řekl Komarnický s tím, že ochranu očí ani dýchacích cest výrobce nenařizuje.

Použití přípravku Roundup je pak podle něj výrobcem umožněno v ekologicky citlivých oblastech, v lesnictví, vodním hospodářství a na veřejných plochách. „Nikdo nemusel mít obavy o bezpečnost, rozhodně nedošlo k žádnému ohrožení,“ uklidnil Komarnický.