Poštovna, která stála 150 let na Sněžce, se přestěhovala na Monínec

Skupina nadšenců poštovnu v roce 2009 zachránila před zánikem. Rozebrali ji, odvezli přes Polsko ze Sněžky, zrenovovali a nové místo pro ni našli pod Javorovou skálou. K umístění na vrchol Monínce tehdy nezískali souhlas od úřadů, to se podařilo dojednat až nyní, po deseti letech.

„Nepovedlo se to vyřídit s úředníky, protože je to chráněná krajinná oblast, a nebylo možné ji tam umístit. Takže se nouzově umístila do kempu Javorová skála,“ připomněl ředitel areálu Monínec Jaroslav Krejčí.

Kromě potřebného povolení, jehož vyřizování zabralo zhruba půl roku, bylo nutné sehnat i řemeslníky a finance na přestěhování budovy. K novému rozebírání a stěhování se přistoupilo i proto, že kemp pod Javorovou skálou před rokem změnil majitele.

Poštovna našla na vrcholu Monínce nové využití. Kromě jiného má propagovat turistickou oblast Toulava, což je region na polovině cesty mezi Prahou a Šumavou. Rozprostírá se od Sedlčanska po Bechyňsko, od Mladovožicka po Milevsko a v širokém okolí Tábora a stává se stále oblíbenější turistickou destinací zejména pro lidi z hlavního města.