Pacienty s postcovidem ohlídá fitness náramek. Pomůže s rehabilitací

Efektivnější rehabilitace po covidu, a ještě navíc přímo doma. To by mohlo být mottem projektu, do kterého se pustila Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) ve spolupráci hned se třemi univerzitami. „Je skvělé, že se na projektu podílí specialisté napříč různými obory. Věřím, že systém pomůže co nejvíce pacientům a že zkvalitní a zkrátí následnou péči,“ říká Vojtěch Petráček, rektor pražského ČVUT, které spolu s Univerzitou obrany Brno zajišťuje technickou stránku projektu.