K incidentu došlo krátce před půl jedenáctou. Na místě zasahovali hasiči i záchranáři. Ti povolali také vrtulník.
„Řidička pravděpodobně špatně zajistila vozidlo. Po vystoupení ji srazily dveře auta, které následně ještě narazilo do plotu,“ řekla redakci iDNES.cz mluvčí policie Michaela Richterová.
Dostupné informace o závažnosti zranění řidičky se v současnosti rozcházejí. Policistka Richterová sdělila, že žena utrpěla jen lehká zranění.
Mluvčí záchranářů však uvedl, že pacientka utrpěla závažná poranění v oblasti břicha, hrudníku a otřes mozku.
Okolnosti nehody dále vyšetřuje policie.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz