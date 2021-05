Připomínku vlasovců v Řeporyjích někdo posprejoval, vandala natočily kamery

„Policisté prošetřují posprejování pomníku vlasovců v pražských Řeporyjích. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ oznámila policie na Twitteru.



Podle starosty Řeporyjí Pavla Novotného vandal desku pomaloval krátce po 22. hodině. Na desku někdo nasprejoval symbol nacistických jednotek SS.

Očištění trvalo podle Novotného jen pár minut.

„Jak jsem psal, my to nehrajeme směrem ven, ale pachatel musel být úplný blázen. To místo je stavěné na úplně jiný typ útoku. Mě tak záleží na klidu lidi tady a stavu toho místa, že jsme tomu při zbudování věnovali fakt mimořádnou pozornost. Videa tři. Může se jít rovnou doznat,“ napsal Novotný na Twitteru.



Památník takzvaným vlasovcům Řeporyje odhalily loňský rok v květnu.

U pamětní desky stojí ještě třímetrový kovový stožár, který má na vrcholu malou plastiku tanku s německou vojenskou helmou od umělce Davida Černého.