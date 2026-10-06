Posprejovali fasádu domu na Letné, dva ale „pracovali“ až příliš blízko instalované kameře

Stalo se 11. září v noci v ulici Milady Horákové, když mladíci „vyzdobili“ fasádu jednoho z domů černým sprejem několika velkými nečitelnými nápisy.
„Neznámí pachatelé tímto jednáním způsobili škodu za více než dvacet tisíc korun,“ řekl mluvčí policie Richard Hrdina.
Na zveřejněném policejním záznamu jsou vidět čtyři muži. Dva z nich procházejí, zatímco další dva se dávají „do práce“. Poté, co instalaci svých výtvorů dokončí, pokračují v chůzi.
„Na kamerovém záznamu je zachyceno celé jednání čtyř mladých mužů, a jelikož se je policistům do současné chvíle vypátrat nepodařilo, žádají o pomoc širokou veřejnost. Neznámí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu poškození cizí věci dle třetího odstavce, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ dodal mluvčí.