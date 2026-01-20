Na válendě v pokoji ležela mrtvola muže s proťatou krční tepnou a bodnými ranami v hrudníku a břiše, která byla zakrytá peřinou.
Původně ho chtěli přepadnout u dveří, teď však seděl mimo dosah. Nezbývalo jim než improvizovat.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Na válendě v pokoji ležela mrtvola muže s proťatou krční tepnou a bodnými ranami v hrudníku a břiše, která byla zakrytá peřinou.
Původně ho chtěli přepadnout u dveří, teď však seděl mimo dosah. Nezbývalo jim než improvizovat.
Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Rychleji pomohl prioritizovat péči pacientům. Záchranáři od rána vyjížděli ke stovce případů. I urgentní příjem FN Motol...
Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...
Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...
Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...
Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...
Pražské záchranné složky zasahují u nehody autobusu v pražských Letňanech. Řidič při jízdě pravděpodobně zkolaboval. Zraněných je nejméně sedm lidí. Nehoda omezuje provoz.
Tragédií skončila hádka mezi dvěma muži, která se strhla v noci na úterý na ubytovně v pražských Záběhlicích. Jeden na druhého vytáhl nůž a ubodal ho. Útočníka police zadržela a podezírá ho z vraždy.
Sedmnáctý leden 1996 mohl být pro pokojskou v hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí obyčejným pracovním dnem. Jenže když došla k pokoji 318, zarazil ji ucpaný zámek, do kterého nemohla vsunout klíč....
Nejdřív vyrazilo jen pár zkušených nadšenců, záhy se ale k venkovnímu plotu s výhledem na dráhu vrhl celý dav. „Už přistáli,“ ozývalo se postupně podle toho, kdo zrovna kontroloval aplikaci na...
Pondělní požár ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3 má druhou oběť. Zatímco jedna žena zemřela na místě, druhou záchranáři oživovali a převezli do nemocnice. I tato pacientka však...
Policisté i díky pomoci veřejnosti dopadli sedmatřicetiletého muže, který koncem listopadu na pražském Žižkově napadl ženu při půjčování sdíleného auta. Zaútočil na ni uvnitř vozu, žena se vysmekla a...
V úseku linky C mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání nejezdilo přes hodinu metro. Důvodem byl střet soupravy s mužem ve stanici Hlavní nádraží. Záchranáři ho ve vážném stavu převezli do...
Smíchovští hasiči v pondělí odpoledne vyprošťovali muže, který se zasekl v kontejneru na elektroodpad. Podle svých slov se tam snažil najít něco, co by mohl zpeněžit, jelikož je již více než půl roku...
Dopravu na dálnici D1 v noci zkomplikovala nehoda kamionu a dodávky. Nedaleko odpočívadla Devět Křížů ve směru na Brno se tato dvě vozidla střetla, šofér dodávky při nehodě zemřel, druhý z řidičů...
Fotbalová Slavia nabídne od jarní části sezony na dámských záchodech menstruační hygienické potřeby. A to jak na stadionu v pražském Edenu, tak v Horních Měcholupech, kde hrají a trénují fotbalistky.
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
Nymburští basketbalisté se při úterním vstupu do osmifinále Ligy mistrů představí na palubovce dvojnásobného vítěze soutěže Tenerife. Český šampion postoupil do další fáze přes baráž, v které zdolal...
Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba...