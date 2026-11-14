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Porucha trakčního vedení zastavila trať z Prahy na Plzeň

Autor:
  13:16
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

V Praze nejezdí vlaky mezi smíchovským nádražím a výhybnou na Vyšehradě. „Provoz v úseku zastavila závada na trakčním vedení,“ sdělil mluvčí správy železnic Martin Kavka

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Porucha trakčního vedení zastavila trať z Prahy na Plzeň

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