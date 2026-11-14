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Porucha trakčního vedení zastavila trať z Prahy na Plzeň
OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak
Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální...
Nejsme nápravné zařízení. Kočičí kavárně došla trpělivost, zakázala vstup malým dětem
Otevřela teprve nedávno, ale už od příštího pondělí kočičí kavárna v Mladé Boleslavi zakáže vstup dětem do šesti let. Rozhodla se tak její majitelka, které vadí, jak se malí hosté v kavárně chovají.
V Praze otevřelo bistro s currywurstem. Lidé na klobásu zdarma čekali i v dešti
V centru Prahy dnes otevřelo bistro Currywurst 11 – první podnik nabízející oblíbený německý street food. Fronta se zde začala tvořit už před otevřením, protože bistro nabízelo prvních sto klobás s...
Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu
Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...
Vážná nehoda pěti aut uzavřela Jižní spojku. Zaklíněného člověka vyprošťovali
Dvě nákladní a tři osobní auta se dnes ráno srazila na Jižní spojce u sjezdu na Vídeňskou ulici. Jeden člověk se zranil. Komunikace byla kvůli vyproštění zaklíněného člověka krátce uzavřena, uvedla...
Porucha trakčního vedení zastavila trať z Prahy na Plzeň
V Praze nejezdí vlaky mezi smíchovským nádražím a výhybnou na Vyšehradě. „Provoz v úseku zastavila závada na trakčním vedení,“ sdělil mluvčí správy železnic Martin Kavka
Migréna to nebyla. V Praze přibylo klíšťové encefalitidy i zájmu o očkování
„Myslela jsem si, že to je klasická migréna, ale potom mě partner upozornil, že jsem přece měla nedávno klíště,“ vzpomíná Klára na léto letošního roku. Byl srpnový víkend a její praktický lékař nebyl...
Apple se stává na Česku závislým. Už se zase vrátil do Vršovic
Apple zveřejnil svůj letošní vánoční klip. Jde o příběh malého snílka, kreativně nadaného chlapce, který se i přes různá úskalí nevzdává toho, co jej baví. Nový emotivní klip připomínající, jak...
Nehoda kamionu a dvou dodávek uzavřela D8 u Prahy. Při požáru zemřel řidič
Kamion a dvě dodávky v pátek dopoledne havarovaly na dálnici D8 na sedmém kilometru u Postřižína ve směru na Prahu. Při nehodě, kterou doprovázel silný požár, zemřel v hořící dodávce řidič. Další...
Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech
Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...
Vzpomínky, oslavy i protesty. Akce zdarma k 17. listopadu v Praze či Brně
Desetitisíce účastníků, mnoho akcí různého zaměření v centru města a obavy z pokračování protivládních protestů, které odstartují v neděli na Letné. To bude letošní 17. listopad v centru Prahy....
Policie obvinila muže z Nymburka, který nožem napadl svou expartnerku
Policisté obvinili pětatřicetiletého muže, který podle nich ve středu večer v Nymburce napadl nožem svou bývalou partnerku, z pokusu o vraždu a výtržnictví. Žena utrpěla několik bodnořezných poranění.
Pyžamová party v ranním metru. Desítky lidí cestou do Motola připomněly nemocné děti
Páteční ranní cesta pražským metrem měla pro desítky Pražanů poněkud neobvyklou podobu. Přes šedesát účastníků totiž vyrazilo v pyžamech ze stanice Depo Hostivař do stanice Nemocnice Motol, aby...
Žaloba kvůli světelné závoře mezi Trojou a Bohnicemi. Je to podraz, bouří se radnice
Městská část Praha 8 podala správní žalobu proti umístění tzv. světelné závory na rozhraní Prahy 8 a Troji. Zároveň podala návrh na předběžné opatření, aby se světelná závora vůbec nezapínala.
Svatomartinská vína, husí pečínka i hudba. Rašínovo nábřeží láká na slavnostní hody
Na pražském Rašínově nábřeží v sobotu propuknou Svatomartinské slavnosti. Na 15. ročník festivalu budou návštěvníci moci degustovat vína ze všech koutů České republiky, vyzkoušet husí speciality...
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...
Od Výstavy stanů na Národní. 4camping otevírá velkou prodejnu v centru Prahy
Outdoorový e-shop 4camping otevřel v pátek 13. listopadu na pražské Národní třídě velkou kamennou prodejnu. Ve dvou patrech na ploše 650 metrů čtverečních prodává oblečení, obuv, batohy a další...
Letnou opět zaplní demonstranti. Milion chvilek očekává největší protest v historii
Pražská Letná se v neděli znovu promění v dějiště velkého protivládního protestu. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolává demonstraci na obranu veřejnoprávních médií a očekává mimořádně vysokou...