Porucha trakčního vedení komplikuje provoz vlaků v Praze, nabírají zpoždění

Autor: ,
  10:10aktualizováno  10:29
Poškozené trakční vedení v pátek dopoledne zkomplikovalo provoz na hlavním nádraží v Praze. Vlaky zhruba půlhodinu nejezdily do Libně, Vysočan a Holešovic, směrem do Vršovic a na Smíchov byla doprava omezená. Oznámil to mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Co bylo příčinou poškození, podle něj železničáři zjišťují.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

O poškození trolejí Kavka informoval před 09:30. O půl hodiny později napsal novinářům, že nejvýrazněji zůstává provoz omezený ve směru do Libně, kde se zatím jezdí jen po jedné koleji. „Omezení provozu platí i ve směru na Holešovice, ale není tak výrazné. Ve směru na Vršovice se jezdí po třech ze čtyř kolejí,“ dodal.

Během omezení byly zkrácené trasy několika dálkových vlaků do stanic Praha-Holešovice a Praha-Vysočany, vyplývá z webu Českých drah. Osobní vlaky nabraly až půlhodinové zpoždění.

Minulý týden v neděli zkomplikovala provoz na pražském hlavním nádraží krádež kabelů ve vinohradském železničním tunelu. Omezení provozu trvalo více než devět hodin, dotklo se desítek vlaků, které měly až tříhodinová zpoždění a některé museli dopravci zrušit. Pachatele zadrželi zaměstnanci Správy železnic a předali ho policii, podle způsobené škody může skončit ve vězení až na osm let.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...

OBRAZEM: Stanice metra Pankrác je opět v provozu. Opravy přinesly rozsáhlé změny

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Stanice linky metra C Pankrác je opět v provozu. První souprava ve stanici zastavila v pátek po 14. hodině. Dělníci provedli rozsáhlou modernizaci. Připravoval se i přestup na budoucí linku metra D....

Porucha trakčního vedení komplikuje provoz vlaků v Praze, nabírají zpoždění

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Poškozené trakční vedení v pátek dopoledne zkomplikovalo provoz na hlavním nádraží v Praze. Vlaky zhruba půlhodinu nejezdily do Libně, Vysočan a Holešovic, směrem do Vršovic a na Smíchov byla doprava...

26. prosince 2025  10:10,  aktualizováno  10:29

Hasiči museli u požáru v Kamenici evakuovat 33 lidí, jedna žena je vážně zraněná

Požár bytu v Kamenici.

V Kamenici u Prahy v pátek ráno hasiči zasahovali u požáru bytu ve třetím patře domu, zachránili z něj tři lidi. Ženu s popáleninami ve vážném stavu převezli záchranáři do nemocnice letecky, do...

26. prosince 2025  9:18,  aktualizováno 

Tradiční oběd pro lidi v nouzi. Bezdomovci i senioři dostali kachnu a dárek

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro...

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. Na slavnostním obědě se sešly dvě stovky zájemců. Akci...

25. prosince 2025  14:53

Skácené lípy se vrátily do srdce Poděbrad, student z nich vyrobil dřevěný betlém

Půvabné jesličky Betlém řezbáře Lukáše Látala mohou lidé obdivovat v kopuli...

Nový dřevěný betlém krášlí ve svátečním čase kolonádu v Poděbradech. A přitom kvůli němu nemusel padnout jediný zdravý strom. Radnice jej nechala zhotovit z přestárlých lipových kmenů, které se...

25. prosince 2025

V Hostivici u Prahy hořel bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů

V Hostivici u Prahy hoří bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů. (24....

V Hostivici u Prahy dnes hořel bungalov. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných, požár se jim odpoledne podařilo dostat pod kontrolu a večer ho dohašovali. Jak dlouho zásah ještě...

24. prosince 2025  13:05,  aktualizováno  18:30

Rybův odkaz je dar všem, kteří chtějí naslouchat, říká šéf končícího festivalu

Ředitel festivalu Jakuba Jana Ryby Šimon Kaňka je zároveň profesionálním hráčem...

Po osmé v řadě a naposledy se letos v Rožmitále pod Třemšínem uskuteční Festival Jakuba Jana Ryby. Po celou dobu v jeho čele stojí ředitel Šimon Kaňka. V rozhovoru pro iDNES.cz bilancuje význam...

24. prosince 2025

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Vánoce přicházejí, bílé a zelené! Hitmakeři z Knínečku baví i vtipnou koledou

Fotbalisté Nového Knínu při koledě.

Fotbaloví hitmakeři z Nového Knínu, autoři virálních zpívánek, natočili vánoční speciál. Video je jiné než jejich populární pozvánky na zápasy sedmé ligy, byť osobitý humor si zachovává. Koleda je...

24. prosince 2025  9:22

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

K babyboxu v Libni nedávno přidali ceduli, dnes do něj někdo odložil holčičku

Do babyboxu v Libeňském zámečku někdo odložil holčičku. (23. prosince 2025)

Do babyboxu v Libeňském zámečku v úterý odpoledne někdo odložil holčičku. Je to šesté dítě odložené v této schránce v Praze 8. Informoval o tom zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

23. prosince 2025  17:16

Billboard Volva v Praze čistil vzduch. Po pár týdnech ho ale automobilka odstranila

Billboard Volva, který čistí vzduch (prosinec 2025)

Společnost Volvo Car nechala předčasně odstranit velký reklamní billboard umístěný na dopravně velmi vytížené pražské ulici 5. května. Venkovní plocha, která díky speciální vrstvě zachytává škodlivé...

23. prosince 2025  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.