Kvůli poruše eskalátorů je uzavřena stanice metra Jinonice, soupravy projíždějí

K poruše došlo podle informací Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) krátce po 13:30. Předpokládaný konec omezení web zatím neuvádí.
Podrobnosti připravujeme.
Tisícům lidí se na pražských mostech naskytl výjimečný pohled na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a devíti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován...
V pondělí začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Před obvodním soudem pro Prahu 9 se obhajuje skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval...
Nad Prahou ve čtvrtek proletěly letouny legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows, které předvedly show s barvenými kouřovými efekty. Unikátní podívanou z centra metropole sledovaly tisíce...
Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...
Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...
Z důvodu technické závady eskalátorů je dočasně uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projíždějí. Pražský dopravní podnik vyzývá cestující, aby využili nejbližší stanici Nové Butovice...
Zahrady v Prokopském údolí má brzy stínit obří rezidenční komplex Hansfalkovský dvůr. Obyvatelé okolních rodinných domů se obávají, že přijdou o soukromí. A místní škola se bojí, že nápor stovky...
Červená karta pro Preciada za faul na Spáčila? Ne, posouzeno správně. Neudělení žluté karty Mercada za faul loktem do obličeje Palusky? Posouzeno špatně. Červená karta pro Matěje Vydru? Ano,...
Lídryní Stačilo! v hlavním městě je Jana Maláčová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně SOCDEM. Její strana se na spolupráci s KSČM, Českou stranou národně sociální a stranou...
V pražské Stromovce se v neděli odehrál již dvanáctý ročník charitativní akce zaměřené na pomoc zvířatům v nouzi Běhejme a pomáhejme útulkům. Výtěžek ze startovného pomůže vybraným zařízením zajistit...
Tři lidé se zranili v neděli odpoledne na dálnici D4 směrem na Prahu při nehodě pěti vozidel včetně motocyklu a vozu s přívěsem, v němž byl kůň. Na místě vedle záchranářů, policie a hasičů zasahovala...
Jediný ligový zápas v této sezoně zatím vyhráli fotbalisté Baníku Ostrava. A nezměnilo to ani utkání s Mladou Boleslaví. Už ve druhé minutě se sice prosadil 17letý útočník Jakub Pira, tři minuty před...
V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...
Tři zápasy v domácím prostředí mají za sebou hokejisté Vítkovic, na tříbodové vítězství ale pořád čekají. Nejprve sice zdolali Kladno 1:0 po nájezdech, poté však prohráli s Mladou Boleslaví 2:4 a v...
Bod za remízu 1:1, který slávisté v Liberci vydřeli na poslední chvíli, ho příliš neobměkčil. „Celkově to od nás byl špatný a mdlý výkon,“ mračil se trenér Jindřich Trpišovský. „V první půli byli...
Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů nevrátili do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole remizovali 1:1 v Liberci a byl to nervák až do konce. Tři minuty před vypršením...