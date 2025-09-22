Kvůli poruše eskalátorů je uzavřena stanice metra Jinonice, soupravy projíždějí

  14:13
Z důvodu technické závady eskalátorů je dočasně uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projíždějí. Pražský dopravní podnik vyzývá cestující, aby využili nejbližší stanici Nové Butovice v dosahu povrchové dopravy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

K poruše došlo podle informací Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) krátce po 13:30. Předpokládaný konec omezení web zatím neuvádí.

Podrobnosti připravujeme.

22. září 2025  6:35,  aktualizováno  14:44

