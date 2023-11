Praha 9 staví nejvíc z městských částí. Na školy jsme nezapomněli, říká Portlík

Podle nedávno zveřejněné studie staví Praha 9 nejvíce bytů ze všech městských částí. Jaké máte v současnosti tempo a proč to na devítce jde a jinde ne?

Je to tak, výstavba nových bytů na Praze 9 je v rozpětí 20 až 30 procent ze všech 57 městských částí. Čili za posledních 10 let je to třetina celé výstavby. A proč to u nás jde? Tradice devítky spočívá v tom, že je liberální. Nemáme ve zvyku někoho honit nebo mu říkat, co všechno nesmí. I lidi na stavebním úřadě jsou vstřícní.

Svého času byla Praha 9 navíc průmyslově nejrozvinutější městskou částí. Českomoravská a Kolbenova ulice byly po změně režimu v roce 1989 pošramoceny – podniky tam nestíhaly tempo s moderním světem. Již tehdy se rozhodlo, že tam vznikne prostor pro bytovou zástavbu. Pozemky tam byly nicméně zatíženy průmyslovou kontaminací a vzhledem k turbulentní privatizaci byla vůle skupovat a stavět spíše jinde v Praze. Na přelomu století však začaly být lukrativní, docházelo ke změnám v územním plánu a já se po roce 2006 rozhodl pro rychlou výstavbu. Koneckonců i z respektu vůči plánům předchozích generací.

Nezastavujete ale už moc prostoru? Myslím tím městskou zeleň, parky…

To je hrozně subjektivní, každý si to musí posoudit sám. Dám vám ale pár srovnání. My jsme opravili a místy i dekontaminovali soutok Rokytky a Vltavy. Kdysi to bylo celé tovární území – dnes celé série nových parků. Anglický park Podviní, Pod Lávkou, po cyklostezce se z něj dostanete k přírodnímu fitness centru, kousíček je park Zahrádky, v Hrdlořezech máte nově vzniklé meandry. To jsou hektary zeleně.

Co se hustoty výstavby týče, já nejsem zastánce toho, aby se město rozšiřovalo do šířky. Když už nějakou zástavbu máme, měli bychom se jí držet. Já chápu, že když někdo někde bydlí, nechce mít před domem staveniště, ale jenom když si vezmeme tolik připomínkované Vysočany – ve srovnání s městy na Západě tam není hustota zástavby ani na průměru. No a na konec, Praha 9 nemá jen nejrychlejší výstavbu bytů, má i největší rozvoj škol, školek a zeleně. To jde ruku v ruce. Navíc je to ekologické.

Vážně?

No jasně. P9 má dvě linky metra, spoustu tramvajových spojů, tak kde jinde, než právě tady stavět? Je ekologičtější vyvádět vlak do polí?

Už jste se toho dotkl. Když postavíte tolik nových bytů, budete muset navyšovat kapacity škol, toho se nebojíte?

Jasně. Řešení jednoho problému vždy může vyvolat druhý. Ale i tady Praha 9 lidově řečeno jede a sanuje problém za celou Prahu. Představte si, že kdyby se u nás nestavělo v takové míře, jaká by byla cena bytů v celé Praze?

Utíkáte mi z otázky – nové byty si z velké míry pořizují lidé s rodinami. Budou mít jejich děti kam chodit do školy?

Zatím stíháme i výstavbu školských zařízení – i když jen taktak. Není náhoda, že první základní škola, kterou postavila městská část, se otevřela na Praze 9. Sám jsem se v tom dost poučil. Získat stavební povolení nám trvalo deset let a samotná výstavba dva a půl roku. Hned vedle budeme stavět další novou základní školu. Věřím, že ji stihneme pro rodiny v nových bytech dostavět včas. Ve spolupráci s hlavním městem tam vystavíme i gymnázium.

Pak je tady ale další věc – komunikace a doprava. Nezacpete úplně veřejný prostor? Dostanou se lidé pohodlně na devítku a zpět? Nebude to jedno velké parkoviště? Přidám příklad za všechny – parkovací zóny na chodníku.

Jojo, parkovací zóny na chodníku...místní z Vysočan, kteří tam jsou zvyklí parkovat, si to takhle přáli. Problém nastal, že kolegové je namalovali příliš strojově. Ulice, kterých se to týká, projdou v dubnu a květnu rekonstrukcí. Ta až skončí, bude chodník chodníkem, silnice silnicí a parkovací místo parkovacím místem. Ten tři čtvrtě rok budeme muset vydržet. Je to dočasné.

Nebudeme si ale tvrdit, že Praha 9 není ucpaná, že ne?

To nebudu. My jsme si udělali výpočet, kdo ucpává Poděbradskou nebo Kolbenovu. Do pěti procent jsou to místní...90 procent dalších jsou lidé, kteří na Praze 9 nebydlí. Ucpávají ji auta, která každodenně přijíždějí do Prahy. Z toho je ale zřejmé, že jediné řešení je možnost jest jinudy – tu devítku objet. Bylo by ode mě populistické křičet ‚okruh, okruh‘. Ten děláme. Racio a zkušenost mi říká, že do osmi let ještě nebude. Z toho mi vyplývá, že doprava v Praze se bude nadále zvyšovat a my to neovlivníme. Vážně si myslím, že motoristé si budou na čas muset říct, zdali má cenu za každou cenu jet do Prahy autem.

Jste zastáncem jednotné modré zóny. Co zasekané centrum?

Ať dopraváci z ČVUT nakreslí, kde se parkovat smí a kde ne. Je jasné, že historické centrum nebo nábřeží prostě na parkování není. Celý systém musíme zjednodušit. Pro celou Prahu by platila jednotná parkovací zóna s tím, že by bylo odděleno tzv. jádro, tedy centrum a obal, tedy zbytek Prahy. Za poplatek byste mohl parkovat po celém obalu, přičemž do jádra by byly podmínky parkování omezeny. Takto jsem to prosazoval i ve volebním programu.