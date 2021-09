Portál Pražana za 24 milionů zatím moc nepomáhal, město to chce změnit

MF DNES portál otestovala. Takzvaný digitální úřad toho zatím mnoho neumí a ne každý se do něj snadno dostane – uživatel potřebuje elektronickou nebo bankovní identitu, anebo datovou schránku.

Do letošního léta vykazoval web za 24 milionů korun nízkou návštěvnost. Ta se zvedla poté, kdy magistrát do portálu přidal možnost vyřídit si poplatky za svoz komunálního odpadu a nově také možnost zažádat si o voličský průkaz. Rázem na portál nechodí pouhé stovky uživatelů měsíčně, ale jsou jich tisíce.

Portál Pražana nyní nabízí několik služeb. Většinou jde o možnost různých elektronických podání pražskému magistrátu. Pražané si tak mohou třeba oznámit konání shromáždění, podat žádost o záštitu primátora, žádost o informace dle zákona 106/1999 nebo žádost o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v bytě hlavního města.

Rovněž je možné rezervovat si termín návštěvy úřadu online, konkrétně na odboru dopravněsprávních činností. Portál také nabízí možnost propojit profil s profilem Lítačky, kde si občan může například ověřit platnost kuponu.

Další možnosti webu jsou již značně omezené a kromě „prokliků“ na jiné pražské stránky se uživatel například může dozvědět, že je jeho tarifní kategorie v systému Lítačky platná do roku 2191.

Jako nepovedený vtip působí řešení takzvané chybové stránky 404, tedy pokud se uživatel chybou svou nebo chybou vývojářů dostane na odkaz, který již vypršel nebo neexistuje. Pod známým oznámením „Stránka nenalezena“ najde uživatel Portálu Pražana text „Vítejte v Brně! Omlouváme se, ale tady se něco pokazilo…“.

Ironií ovšem je, že právě Brno je se svým portálem www.data.brno.cz v oblasti digitalizace úřadu mnohem dále a portál má již plně funkční. Vloni se brněnský portál dostal mezi sedm nejlepších datových portálů ve studii Urban Data Platforms & Data Management 2019, zpracované univerzitou v Rotterdamu.

Voličský průkaz i pro přespolní

Novinkou, která na pražský portál přibyla minulý týden, je možnost podat žádost o vydání voličského průkazu všem obyvatelům ČR. „Je to jedna z mnoha situací, kdy suplujeme něco, co měla udělat vláda Andreje Babiše, ale opět zaspala, podobně jako v případě korespondenčního hlasování. Doufám, že tato možnost vyřízení voličského průkazu přispěje k vysoké účasti ve volbách,“ uvedl k věci primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Magistrátní opozice Portál Pražana kritizuje. A to již první krok při práci s ním – přihlašování. „Já se na Portál Pražana nemohu přihlásit protože nemám datovou schránku a ani e-identitu,“ sděluje zastupitelka Alexandra Udženija (ODS). Přihlášení je podle ní zbytečně složité, což uvádí jako důvod jeho malé návštěvnosti. „Nedovedu si představit například staršího občana, který si chce uhradit poplatek za psa nebo komunální odpad, a dokázal by projít takto komplikovaný digitální proces. Jen si vzpomeňme na chaos, který nastal při registraci k očkování,“ říká zastupitelka.

E-identitu však budou lidé potřebovat stále častěji, nejen kvůli pražskému portálu. Od Nového roku si bez ní například nebude možné stáhnout certifikát o očkování.

„Proč nestačí web praha.eu?“

Vznik samostatného Portálu Pražana vedle webu praha.eu považuje Udženija za vyhozené peníze. „Například rezervace online návštěv lze provést i přes web praha.eu bez složité autentizace uživatele. Místo toho, aby digitalizace vše zjednodušovala, vznik dalšího portálu vše komplikuje. Funkčnost Portálu Pražana měla být integrována do webu praha.eu,“ říká Udženija.

Správu a rozvoj Portálu Pražana zajišťuje městská společnost Operátor ICT (OICT). Stejně jako u ostatních činností, Pražané podle vyjádření městské IT firmy nechávají i vyřizování elektronických podání úřadu na poslední chvíli.

„Návštěvnost Portálu Pražana se postupně zvyšuje tím, jak přibývají nové funkcionality. Pochopitelně nejvyšší je v době, kdy se obyvatelům metropole blíží lhůta splnění nějaké povinnosti, kterou je možno díky službám Portálu Pražana řešit elektronicky. Například v červnu jsme zejména v souvislosti s termíny spojenými s agendou komunálního odpadu zaznamenali více než 9 100 unikátních návštěv,“ vysvětluje Michal Fišer, generální ředitel OICT.

Digitalizace je jednou z priorit současného vedení města. To chce do budoucna portál doplnit o řešení zón placeného stání nebo o agendu psů ve vybraných městských částech, a to ještě do konce roku 2021. V další fázi by měly přibýt vybrané služby městských organizací, například Dopravního podniku či Pražských služeb.