Nejrizikovější křižovatka je na I. P. Pavlova v Praze, příčinou je nepozornost

Další rizikové křižovatky jsou podle portálu například v Ústí nad Labem nebo Hradci Králové.

„Nejnebezpečnější křižovatka je tady na I. P. Pavlova, a to zejména proto, že je tady velká intenzita dopravy. Také je tu poměrně složité řešení dopravní situace magistrály a napojených ulic v okolí,“ řekl pro iDNES.cz datový analytik Portálu nehod Jan Chalas.

Podle něj je na I. P. Pavlova zejména problém v horní části křižovatky. „Je tady velká intenzita dopravy, a určitě hodně ťukanců je způsobeno tím, že není dána přednost tramvaji,“ vysvětlil.

Příčinou nehod na frekventovaných městských křižovatkách je nejčastěji nedání přednosti v jízdě, nedodržení bezpečné vzdálenosti nebo jízda na červenou. Výjimkou není ani křižovatka na I. P. Pavlova, kde se kříží magistrála s velmi hustým provozem s kolmou Ječnou ulicí a tramvajovou dopravou.

„Řidiči by zde měli být nejen maximálně obezřetní. Pokud by se totiž plně věnovali řízení, dodržovali odstupy atd., pomohlo by to ke snížení počtu nehod, k nimž zde dochází,“ uvedl Chalas.

Řešení se podle analytika hledá složitě a komplikovaně, ale je to o edukaci řidičů a o prevenci.

Rizikovým místem je také křižovatka ulic Přístavní a Předmostí poblíž mostu Dr. E. Beneše v Ústí nad Labem. Velmi vytížená čtyřproudá silnice č. 62 kopírující tok Labe se zde zužuje v silnici č. 30, napojuje se na ni ulice Předmostí, z níž na ni auta odbočují při výjezdu z železničního podjezdu.

Vše navíc komplikuje napojování vozovek na blízký most. Za dva roky se zde stalo 35 nehod, zranilo se při nich deset lidí a škoda přesáhla čtyři miliony korun. Nejčastější příčinou bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem.

V Hradci Králové pak řidiči bourají nejčastěji na městském okruhu na křižovatce ulic Pilnáčkova a Akademika Bedrny. Za poslední dva roky se tam stalo 19 nehod, při nichž se zranilo deset lidí a škoda byla přes tři miliony korun. „A příčina? Je jí asi pro křižovatky ta nejfatálnější - jízda na červenou,“ uvedl Portál nehod.

Na portálu si mohou řidiči dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám. Mapa zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců.