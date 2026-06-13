Na poradnu kvůli dluhům se v Praze čeká i měsíce. Pomoct může online formulář

Tereza už nevěděla jak dál. Po rozvodu zůstala sama se dvěma dětmi, s nájmem přes dvacet tisíc a několika půjčkami, které si původně vzala jen „na překlenutí horšího období“.
Jenže potom onemocněla, několik týdnů nemohla na brigádu a najednou neměla z čeho splácet dluhy. Když přišla další upomínka a hrozba exekuce, odhodlala se hledat pomoc v občanské poradně.
Do konce minulého roku by musela v Praze navštívit jedno ze tří míst, která jsou sdružena v Asociaci občanských poraden, nebo pobočku Člověka v tísni, která však má i několikaměsíční čekací lhůty.
Tento problém by měla řešit online poradenská platforma zaměřená na dluhy a finanční potíže. „Projekt je zaměřený především na online dluhové poradenství. Klienti tedy mají možnost řešit své problémy i vzdáleně,“ říká Andrea Kuželová z Asociace občanských poraden.
Finální podoba vznikla v květnu letošního roku v rámci projektu HELP. Má sloužit jako rozcestník pro lidi, kteří řeší dluhy, exekuce nebo problémy s rodinným rozpočtem. Nabízí online dluhové poradenství, možnost objednat se na osobní konzultaci i databázi informačních materiálů. Dotaz mohou lidé položit na webu prostřednictvím kontaktního formuláře.
„Cílem není rozhodovat za klienta, ale podpořit jej tak, aby dokázal svou situaci aktivně řešit,“ popsala Kuželová.
Poradci nejprve zmapují situaci klienta a vysvětlí mu možné postupy řešení. Pracovník občanské poradny mu také pomůže zorientovat se v právech, komunikaci s úřady nebo při řešení exekucí, bydlení či sociálních dávek. Nejde však o advokátní služby.
Problém s kapacitami
Podobnou pomoc nabízí i organizace Člověk v tísni se svou iniciativou Jak přežít dluhy. Přestože spolu obě organizace přímo nespolupracují na konkrétních projektech, jejich služby se v některých ohledech doplňují. Zatímco web HELP sází hlavně na propojení s občanskými poradnami a možnost rychlého online objednání, Člověk v tísni nabízí širší škálu interaktivních nástrojů a dlouhodobé individuální doprovázení klientů.
Zástupci této organizace jsou ovšem už teď vytížení. Zejména v metropoli sledují, že jim přibývá stále více klientů. „Trendem je setrvalý nárůst, zvyšuje se tlak na poskytnutí služby a současně čekací doba na ni,“ uvedla Kristýna Kuhn, koordinátorka odborného sociálního poradenství z pražské pobočky Člověka v tísni.
Na pomoc si klienti počkají průměrně dva a půl měsíce. „V roce 2025 jsme v rámci služby v Praze spolupracovali s 954 klienty, v roce 2024 jsme měli 700 klientů a o rok dříve 503 klientů,“ doplnil Kuhn.
Přejí si „vytíženost“
S kapacitami by online poradna HELP mohla do budoucna pomoci. Klient totiž obdrží odpověď nejpozději do sedmi pracovních dnů, případně nabídku osobní konzultace, pokud je situace složitější.
Podle Andrey Kuželové evidovaly pražské občanské poradny v roce 2025 přes 1 500 dotazů týkajících se dluhů. Kuželová zároveň přiznává, že by je větší návštěvnost portálu potěšila, aby tak poradny mohly pomoci co nejvíce lidem.
„Upřímně bychom byli rádi, kdyby dotazy přibývaly, a doufáme, že tomu tak i bude,“ dodává.
Obě organizace potvrzují, že Praha je v něčem specifická. Ne kvůli jinému typu klientů než v ostatních částech Česka, ale kvůli vysokým životním nákladům. „Možná zde více než jinde lidé bojují s vysokými náklady na základní životní potřeby, především co se týká bydlení,“ uvedl Kuhn.
Právě náklady na nájem a energie podle poraden patří mezi nejčastější příčiny dluhových problémů.
„Praha dlouhodobě vykazuje nižší míru nezaměstnanosti a vyšší průměrné příjmy obyvatel, což může přispívat k nižšímu počtu osob, které se dostávají do dluhových problémů,“ vysvětluje Kuželová.
Právě vysoké ceny bydlení a rostoucí náklady mohou domácnosti dostávat pod stále větší finanční tlak. Řada Pražanů tak balancuje na hraně chudoby. „Odhad počtu osob v Praze pod hranicí příjmové chudoby se v posledních pěti letech pohybuje v rozmezí 80 až 100 tisíc osob,“ poznamenal Pavel Hortig z odboru komunikace Českého statistického úřadu.
Dluhy Pražanů v číslech