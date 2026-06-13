Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na poradnu kvůli dluhům se v Praze čeká i měsíce. Pomoct může online formulář

Juliana Hámová
  11:00
I několik měsíců se v Praze čeká na pomoc v podobě dluhového poradenství. Pomoci by nově mohl online formulář zaměřený na dluhy a finanční potíže. Klienti by tak své problémy mohli řešit i vzdáleně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tereza už nevěděla jak dál. Po rozvodu zůstala sama se dvěma dětmi, s nájmem přes dvacet tisíc a několika půjčkami, které si původně vzala jen „na překlenutí horšího období“.

Jenže potom onemocněla, několik týdnů nemohla na brigádu a najednou neměla z čeho splácet dluhy. Když přišla další upomínka a hrozba exekuce, odhodlala se hledat pomoc v občanské poradně.

Do konce minulého roku by musela v Praze navštívit jedno ze tří míst, která jsou sdružena v Asociaci občanských poraden, nebo pobočku Člověka v tísni, která však má i několikaměsíční čekací lhůty.

Tento problém by měla řešit online poradenská platforma zaměřená na dluhy a finanční potíže. „Projekt je zaměřený především na online dluhové poradenství. Klienti tedy mají možnost řešit své problémy i vzdáleně,“ říká Andrea Kuželová z Asociace občanských poraden.

Finální podoba vznikla v květnu letošního roku v rámci projektu HELP. Má sloužit jako rozcestník pro lidi, kteří řeší dluhy, exekuce nebo problémy s rodinným rozpočtem. Nabízí online dluhové poradenství, možnost objednat se na osobní konzultaci i databázi informačních materiálů. Dotaz mohou lidé položit na webu prostřednictvím kontaktního formuláře.

„Cílem není rozhodovat za klienta, ale podpořit jej tak, aby dokázal svou situaci aktivně řešit,“ popsala Kuželová.

Poradci nejprve zmapují situaci klienta a vysvětlí mu možné postupy řešení. Pracovník občanské poradny mu také pomůže zorientovat se v právech, komunikaci s úřady nebo při řešení exekucí, bydlení či sociálních dávek. Nejde však o advokátní služby.

Problém s kapacitami

Podobnou pomoc nabízí i organizace Člověk v tísni se svou iniciativou Jak přežít dluhy. Přestože spolu obě organizace přímo nespolupracují na konkrétních projektech, jejich služby se v některých ohledech doplňují. Zatímco web HELP sází hlavně na propojení s občanskými poradnami a možnost rychlého online objednání, Člověk v tísni nabízí širší škálu interaktivních nástrojů a dlouhodobé individuální doprovázení klientů.

Zástupci této organizace jsou ovšem už teď vytížení. Zejména v metropoli sledují, že jim přibývá stále více klientů. „Trendem je setrvalý nárůst, zvyšuje se tlak na poskytnutí služby a současně čekací doba na ni,“ uvedla Kristýna Kuhn, koordinátorka odborného sociálního poradenství z pražské pobočky Člověka v tísni.

Na pomoc si klienti počkají průměrně dva a půl měsíce. „V roce 2025 jsme v rámci služby v Praze spolupracovali s 954 klienty, v roce 2024 jsme měli 700 klientů a o rok dříve 503 klientů,“ doplnil Kuhn.

Přejí si „vytíženost“

S kapacitami by online poradna HELP mohla do budoucna pomoci. Klient totiž obdrží odpověď nejpozději do sedmi pracovních dnů, případně nabídku osobní konzultace, pokud je situace složitější.

Podle Andrey Kuželové evidovaly pražské občanské poradny v roce 2025 přes 1 500 dotazů týkajících se dluhů. Kuželová zároveň přiznává, že by je větší návštěvnost portálu potěšila, aby tak poradny mohly pomoci co nejvíce lidem.

„Upřímně bychom byli rádi, kdyby dotazy přibývaly, a doufáme, že tomu tak i bude,“ dodává.

Obě organizace potvrzují, že Praha je v něčem specifická. Ne kvůli jinému typu klientů než v ostatních částech Česka, ale kvůli vysokým životním nákladům. „Možná zde více než jinde lidé bojují s vysokými náklady na základní životní potřeby, především co se týká bydlení,“ uvedl Kuhn.

Právě náklady na nájem a energie podle poraden patří mezi nejčastější příčiny dluhových problémů.

„Praha dlouhodobě vykazuje nižší míru nezaměstnanosti a vyšší průměrné příjmy obyvatel, což může přispívat k nižšímu počtu osob, které se dostávají do dluhových problémů,“ vysvětluje Kuželová.

Právě vysoké ceny bydlení a rostoucí náklady mohou domácnosti dostávat pod stále větší finanční tlak. Řada Pražanů tak balancuje na hraně chudoby. „Odhad počtu osob v Praze pod hranicí příjmové chudoby se v posledních pěti letech pohybuje v rozmezí 80 až 100 tisíc osob,“ poznamenal Pavel Hortig z odboru komunikace Českého statistického úřadu.

Dluhy Pražanů v číslech

  • V hlavním městě je v exekuci přes 66 tisíc lidí.
  • Za celou Českou republiku je v exekuci 590 tisíc lidí.
  • V Praze je celkem 315 462 exekucí.
  • Členské občanské poradny evidují za rok 2025 v Praze 1 511 dotazů týkajících se dluhů.
  • Celorepublikově evidují za loňský rok 42 816 dotazů.
  • Formulář na online poradnu lze najít na: www.help.obcanskeporadny.cz.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

„Identifikuji se jako trolejbus!“ Dopravce sloganem rozzlobil lidskoprávní aktivisty

Pražský dopravní podnik čelí kvůli sloganům kritice. (2026)

Pražský dopravní podnik představil polepy k výročí 90 let od spuštění prvních trolejbusů do provozu. Součástí vizuálu je také slogan „Identifikuji se jako trolejbus“ na autobusech, kvůli kterému nyní...

„Nechám ti uříznout hlavu.“ Ruska šikanuje řidiče autobusů, jednoho pokousala

Premium
Ruska Yulia S. provokuje řidiče na lince 348. Vše si natáčí na mobil. U...

Jezdit na autobusové lince Pražské integrované dopravy 348 je teď pro profesionální šoféry úkolem za trest. Pravidelně je totiž obtěžuje jedna z cestujících, podle mnohých řidičů její chování...

Zdrogovaný řidič naboural auta, pak se vrhl na odpočívajícího psa. Ten jeho řádění utnul

Policisté v pražské Korunovační ulici zadrželi muže pod vlivem drog, který...

Pes náhodného kolemjdoucího pomohl odpoledne zpacifikovat zdrogovaného řidiče, který na Letné v Korunovační ulici naboural čtyři auta. Když vyběhl ven a chtěl řádit dál, ohnal se po psovi, který...

Zrekonstruovaný Jiřák se po letech otevře veřejnosti. Spory budí náklady i dlažba

Průběh rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad.

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 se po více než dvou a půl letech oprav znovu otevře veřejnosti. Radnice slibuje více stromů, vodní prvky i lepší hospodaření s dešťovou vodou. Na sociálních sítích...

Na poradnu kvůli dluhům se v Praze čeká i měsíce. Pomoct může online formulář

ilustrační snímek

I několik měsíců se v Praze čeká na pomoc v podobě dluhového poradenství. Pomoci by nově mohl online formulář zaměřený na dluhy a finanční potíže. Klienti by tak své problémy mohli řešit i vzdáleně.

13. června 2026

Mladík spadl z Karlova mostu, v řece se držel za zábranu

Turista nepřežil pád z Karlova mostu v Praze. (27. listopadu 2024)

Z Karlova mostu v pátek večer spadl muž okolo dvaceti let do Vltavy, neutrpěl žádná zranění. Podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského se po pádu držel za dřevěnou zábranu u pilíře mostu, kde ho...

13. června 2026  10:47

Část linky metra C dvě hodiny nejezdila, na Florenci spadl muž do kolejiště

U stanice pražského metra Florenc stáli hasiči, zatímco byla linka C v tomto...

Pád muže do kolejiště ve stanici Florenc v pátek odpoledne zastavil provoz metra linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. O nehodě informoval web dopravce a potvrdil ji také...

12. června 2026  16:47,  aktualizováno  18:54

Policie vyšetřuje násilný čin na pražském Chodově. Zavraždil muž svého otce?

V Machkově ulici na pražském Chodově zavraždil syn svého otce. (12. června 2026)

Kriminalisté zasahovali v pátek po poledni u incidentu v ulici Machkova na pražském Chodově. Podle prvních informací tam muž zavraždil svého otce, pak se sám udal policii.

12. června 2026  14:24,  aktualizováno  15:51

Vítej zpátky, po půl století. Trolejbus otestoval elektrifikovanou trať na Strahov

Zkušební jízda trolejbusu linky 53 na Strahov. (12. června 2026)

Trolejbus v pátek poprvé zkušebně projel elektrifikovanou trať z Karlova náměstí ke strahovskému stadionu. Trolejbus se na Strahov vrátí po více než 50 letech. Testy se uskutečnily i na budoucí lince...

12. června 2026  12:58,  aktualizováno  15:33

Motoristy vede do voleb majitelka Luční boudy. Hrozní zůstaneme, slíbil Macinka

Předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka představil volební...

Nejmenší vládní strana Motoristé sobě představila své lídry pro podzimní komunální volby v Praze, Brně a v Ostravě. V hlavním městě povede Motoristy do voleb podnikatelka Klára Sovová. V Ostravě bude...

12. června 2026  8:48,  aktualizováno  14:50

Muž si nechal omylem zaslané miliony, soud ho poslal na šest let do vězení

ilustrační snímek

Soud poslal na šest let do vězení podnikatele se solí, jenž si ponechal 14 milionů korun, které mu na jeho účet omylem poslala vinohradská nemocnice. Nečekané obohacení se snažil zakrýt převodem...

12. června 2026  14:16

Kriminalisté hledají muže, kterému po derby maskovaní muži mohli ukrást šálu

Kriminalisté hledají muže, který se mohl stát obětí loupeže.

Kriminalisté hledají muže, který se podle nich mohl po květnovém fotbalovém derby pražských S stát obětí loupeže. Zveřejnili záznam, na němž by se mohl on sám nebo ho kdokoliv jiný poznat.

12. června 2026  14:03

Tisíce dětí ze všech krajů zaplní Prahu, při jejich olympiádě pomůžou i vysoké školy

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda (druhý zleva), radní pro sport Antonín Klecanda...

Tisíce školáků z celé republiky zaplní v přespříštím týdnu hlavní město. Během 23. Olympiády dětí a mládeže využijí přes tři desítky sportovišť, soutěžit budou ve stovce disciplín.

12. června 2026  12:29

MHD při Pražské muzejní noci. Dopravce posílí vybrané spoje a zkrátí intervaly

Ilustrační snímek

V sobotu 13. června se v rámci 19. ročníku Pražské muzejní noci otevře návštěvníkům více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí po celé metropoli. Kvůli velkému zájmu z minulých let...

12. června 2026  11:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Přednost vlaků v Libni vyřeší nový most, o jeho podobě můžete hlasovat

Takto by mohl vypadat Libeňský přesmyk. Varianta 1. (vizualizace červen 2026)

Vlaky na křížení dvou frekventovaných tras v pražské Libni si už nebudou muset dávat přednost. Plynulost dopravy tu výrazně zlepší tzv. Libeňský přesmyk. Ten je součástí připravované modernizace...

12. června 2026  10:01

V domácnostech to zavonělo jahodami, vrcholí sezona jejich samosběrů

Jahody lidé sbírají například na poli za Velkými Bílovicemi na Břeclavsku...

Ohlý hřbet, bolavá záda a červená kolena. To je daň, kterou v těchto dnech platí tisíce lidí vyrážejících na jahodové plantáže ve středních Čechách. Sezona samosběru je v plném proudu. Odměnou jim...

12. června 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.