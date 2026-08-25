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Populární tramvajka v zoo už rok nejezdí, návrat je v nedohlednu. Problém nejde jen tak vyřešit

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  12:59

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Dětská tramvajka v Zoo Praha | foto: ČTK

Návštěvníci pražské zoo, zejména rodiny s dětmi, už rok řeší otázku, proč přestala jezdit populární dětská tramvaj v dolní části areálu poblíž dětského hřiště.

„Moje děti tramvajku milovaly a je velká ostuda, že už nejezdí,“ píše se v jednom z mnoha příspěvků na facebookové stránce Zoo Praha. Důvodem je spálený elektromotor.

„Vzhledem k tomu, že má tramvaj původní motor z roku 1976, nelze ho jen jednoduše vyměnit za nový a atrakci dál provozovat,“ sdělil mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. Podle něj jde o specifickou opravu a je složité najít firmu, která by se jí chopila.

Na koleje se přitom tramvaj vrátila v červnu 2021 po dvouleté rekonstrukci. Termín návratu oblíbené atrakce zatím zoo nezná.

„V plánu je předělat celý pohonný systém, aby mohla být znovu zprovozněna,“ vysvětlil Mašek. Vzhledem ke komplikované opravě zoo zvažuje i pořízení zcela nové tramvaje, která by si zachovala původní design.

Dětská tramvaj v trojské zoo jezdila od druhé poloviny 70. let. Postavil ji Vratislav Paldus. Inspiroval se dvounápravovým motorovým vozem z pražských Ringhofferových závodů.

Paldus atrakci provozoval do roku 2019, kdy ji odkoupila Zoo Praha. V době svého vzniku jezdila v tehdejším dětském koutku v místech, kde se dnes nachází expozice lachtanů. V roce 2001 byla přemístěna do nově vzniklé Dětské zoo poblíž restaurace Gaston.

Patřila dětská tramvajka k vašim pravidelným cílům návštěvy pražské zoo?

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