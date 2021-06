Zánovní úsek D1 na Benešovsku popraskal, opraví ho v rámci záruky

O poničené dálnici informovali řidiči v neděli. Policie nechala levý pruh uzavřít a povolenou rychlost v ostatních dvou pruzích snížila na 60 kilometrů v hodině. V úseku vede dálnice ve třech pruzích kvůli stoupání.



„Na střetu dvou cementobetonových desek došlo k oprýskání zhruba do hloubky dvou až tří centimetrů. Bylo to způsobeno tím, že se ve spáře uvolnilo těsnění a dovnitř se dostal náletový materiál. Desky se proto vlivem vedra na sebe natlačily,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Podle něj se jedná o nový úsek dálnice od společnosti Metrostav, který je starý zhruba tři roky. Silničáři provizorně spáry opravili, než dá celý úsek do pořádku Metrostav v rámci reklamace.

To by se mělo podle Rýdla stát během prvního prázdninového víkendu od sobotního večera 3. července do pondělí 5. července, kdy bude kvůli víkendu a navazujícím svátkům menší provoz.



Ředitelství silnic a dálnic nedávno řešilo podobný problém na dálnici D35 u Olomouce, podle Rýdla ale závady spolu nesouvisejí.