Kontejnery na odpad sledují senzory za miliony, ale popeláři se jimi neřídí

Vedení hlavního města v posledních šesti letech nakupovalo senzory do popelnic a vydalo za ně desítky milionů korun, v praxi je zatím ale nevyužívá naplno. Prozatím slouží zejména pro nastavení a úpravy četnosti svozů separovaného odpadu. Změnit by se to mělo až s novou smlouvou, kterou město uzavře se svozovými společnostmi v roce 2026.