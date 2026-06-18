Ať se pomník Radeckého vrátí na Malostranské náměstí, souhlasí zastupitelé

Socha by se na náměstí měla vrátit při dlouho plánované rekonstrukci, termín jejího zahájení zatím není jasný. O návrat dlouhodobě usiluje Spolek Radecký a podporuje ho i vedení Prahy 1.
Pomník byl původně situován v jihovýchodní části Malostranského náměstí, kde dnes vede silnice a tramvajové koleje, takže nové umístění má být jinde. Pomník by měl stát zhruba uprostřed volného prostranství na spodní části náměstí, Radecký by hleděl na budovu Poslanecké sněmovny.
Spolek Radecký podle svého místopředsedy Michaela Herese připravil kompletní projekt návratu sochy. „Návrh byl projednáván s památkáři, architekty, urbanisty, kunsthistoriky, restaurátory a samozřejmě i s veřejností,“ řekl. Dodal, že Radeckého kořeny byly hluboce spojeny s českými zeměmi a s Prahou a pomník byl od počátku projektem české kulturní obce.
|
Na obnoveném Malostranském náměstí má stát Radecký, žádá Praha 1
Záměr podpořil i radní města pro kulturu Tomáš Slabihoudek (TOP 09). „Nevnímám to jako nějaký návrat monarchie, vnímám to jako návrat významného uměleckého díla,“ uvedl. Stejně tak se na jednání za návrat sochy postavila starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). „Jedná se o velmi významnou historickou osobnost,“ řekla.
Rakouský maršál Josef Václav Radecký z Radče (1766 - 1858) byl český šlechtic a je považován za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století. Maršálův pomník od profesora Christiana Rubena a sochařů Josefa a Emanuela Maxových byl na Malostranském náměstí odhalen v roce 1858. Stál zde do roku 1919, kdy se stal jedním ze symbolů spojovaných s habsburskou monarchií a z toho důvodu byl rozebrán a uložen do Lapidária. Později byl odstraněn i podstavec.