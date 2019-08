Koněvova socha se na internetu stala předmětem vtipů, lidé vymýšlejí koláže

Kolem Koněvovy sochy dlouhodobě panuje kontroverze. V minulosti se objevila iniciativa žádající její odstranění, minulý týden byla socha polita červenou barvou a opatřena nápisy připomínajícími Koněvovo poválečné angažmá.

Praha 6 se proto v pátek rozhodla postavit kolem sochy lešení a ve snaze ji ochránit ji zakryla plachtou, kterou následně strhl občanský aktivista. Lidé si nyní na sociálních sítích z celé kauzy utahují a vytvářejí vtipné koláže. Takzvaného „Koněva v kleci“ kupříkladu přirovnávají k novému pražskému „hlavolamu“.

Socha bude údajně zakryta do doby, než se rozhodne, co s ní dál. „V tuto chvíli je to jediný účinný způsob jak sochu ubránit před dalšími vandalskými útoky,“ řekl v pátek mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Jak by mohlo podobné opatření vypadat v širším měřítku, naznačila koláž z Prahy.

Stejně tak se objevily i parodie využívající podobnost maršálova jména s nástrojem, který používají zejména zahrádkáři.



Praha 6 loni k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila u sochy tabulku s doprovodným textem. Ten popisuje roli Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi i v roce 1968, kdy údajně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem sovětských vojsk do Československa.

Právě tato jeho činnost však budí odmítavá stanoviska. Proti vysvětlující tabulce tehdy protestovali čeští komunisté, nelíbí se ani ruskému velvyslanectví, které to považuje ze strany radnice za vandalismus.