Polonahý muž vylezl v Praze na tramvaj a odmítal slézt. Zastavil provoz

Pražští policisté v pátek brzy ráno vyjížděli k nevšednímu případu. Zasahovali totiž u polonahého muže, který vylezl na tramvaj dopravního podniku a odmítal z ní slézt. Dechová zkouška dopadla negativně a muže záchranáři převezli na psychiatrické oddělení. Incident zastavil provoz na lince 17.
„Police přijala oznámení v 5:45 ráno. Následně na místo vyjely všechny složky IZS,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Dopravní podnik musel také vypnout napájení tramvaje, aby se polonahému muži nic nestalo. To podle mluvčí na delší dobu zastavilo provoz na pražské lince 17 z Modřan do Holešovic. Případ se odehrál právě na zastávce Dvorce ve směru do centra.

S jednaatřicetiletým mužem se policisté následně opakovaně pokoušeli navázat komunikaci. To se ale dlouhou dobu nedařilo a až později muž sám dobrovolně slezl dolů. „S hlídkami odmítal komunikoval a z místa začal odcházet pryč,“ popsala Kropáčová.

„Jakým způsobem se muži podařilo vylézt na tramvaj, v současné chvíli, nevíme,“ dodala.

I proto policisté muže zajistili a provedli mu zkoušku na přítomnost omamných a psychotropních látek s negativním výsledkem. Dále si muže převzali do péče záchranáři a převezli ho na psychiatrické oddělení.

„Převzali jsme do péče mladého muže kolem třiceti let, který trpí duševní poruchou,“ uvedla pro portál iDNES.cz mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Policie už v minulosti řešila případ, kdy opilá žena vylezla na zastávku městské hromadné dopravy a odmítala z ní slézt. Případ z dubna letošního roku zaměstnal policii, ale i hasiče, kterým žena skopávala nastavený žebřík.

