Případ srážky policejního vozu s jiným autem míří k soudu, zemřela při ní dívka

Autor: ,
  15:30
Státní zástupce podal v září obžalobu na policistku, která loni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta. Při nehodě zemřel jeden člověk a další tři byli zraněni. Ženu žalobce viní z trestných činů usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Markéta ŠubrtováiDNES.cz

Informoval o tom mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Obžalobou se podle něj bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 2.

Nehoda se podle dřívějšího vyjádření pražské policie stala 13. září na křižovatce Sokolské a Wenzigovy ulice. Policistka podle státního zástupce pronásledovala se zapnutým majákem rychle jedoucí auta. Překročila povolenou rychlost a vjela na červenou do křižovatky. Pak již nebyla schopna zabránit střetu s jiným vozem, který do křižovatky vjel na žlutou.

Nákladní vůz dostal smyk na dlažebních kostkách, řepa se rozsypala po zahradě

Kvůli nehodě zemřela spolujezdkyně v civilním autě. Záchranáři uvedli, že mladá dívka byla zaklíněná a měla zastavené srdce. O její život bojovali přes 30 minut. Další tři lidé utrpěli zranění. Dva ze zraněných byli policisté.

„Přes výjimky, které souvisí s plněním úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností, musí i řidič policejního vozidla dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, byť nemusí dodržovat nejvyšší povolenou rychlost či se řídit světelnými signály a dopravními značkami,“ uvedl Cimbala.

Státní zástupce proto podle něj klade policistce za vinu, že svojí nedbalostí zapříčinila dívčinu smrt.

Vstoupit do diskuse

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

Policie hledala nebezpečného muže, který utekl z Bohnic. Našli ho u nádraží

Pražští policisté pátrali po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v Bohnicích. Tam soud muže umístil kvůli pokusu o vraždu. V sobotu po 13. hodině policisté oznámili, že...

V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta, škoda je 42 milionů

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Na místě zasahují hasiči Správy železnic, povolán byl nehodový vlak. Spoje na koridoru z Prahy do Pardubic...

Majitel domu pobodal nájemníky, pak zabil sebe. Policie popsala hrůzu na Rakovnicku

Úterní konflikt v Lužné na Rakovnicku, který vyústil v jednoho mrtvého a dva vážně zraněné, se podle policistů odehrál mezi majitelem domu a jeho dvěma nájemci. Dosavadní vyšetřování odhalilo, že...

Případ srážky policejního vozu s jiným autem míří k soudu, zemřela při ní dívka

Státní zástupce podal v září obžalobu na policistku, která loni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta. Při nehodě zemřel jeden člověk a další tři byli zraněni. Ženu žalobce viní z...

15. října 2025  15:30

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

Odvolací Vrchní soud v Praze zrušil zproštění viny bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky v kauze požáru Národního parku České Švýcarsko. Kauzu vrátil k dalšímu projednání. Muž se k činu...

15. října 2025,  aktualizováno  15:28

Záchranáři otevřeli další základnu. Z Vršovic vyjíždí do terénu 11 sanitek

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy otevřela v metropoli již 24. výjezdovou základnu. Až 11 sanitek najednou může nově vyrazit do pražských ulic ze zrekonstruované základny ve...

15. října 2025  14:41

V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta, škoda je 42 milionů

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Na místě zasahují hasiči Správy železnic, povolán byl nehodový vlak. Spoje na koridoru z Prahy do Pardubic...

15. října 2025  7:15,  aktualizováno  13:19

Z havarovaného náklaďáku unikl formaldehyd, hasiči sbírají zasažený sorbent

V Netvořicích na Benešovsku po půl deváté ráno havarovalo auto s návěsem, vezlo formaldehyd. Část nebezpečné látky unikla, hasiči udělali hráze ze sorbentu. Nebezpečí podle policie nehrozí. Nikdo...

15. října 2025  9:33,  aktualizováno  13:03

Na oběd se strachem. Prvňáky trápí příliš těžké tácy, škola zvažuje nasadit vozíky

Premium

Začátek září. Prvňák ze ZŠ Tupolevova Dávid se vrací domů po dalším dni ve škole. Líbí se mu tam, ale matce se svěřuje, že s obavami chodí na oběd – tác s jídlem je pro malého školáka prostě příliš...

15. října 2025

Ježek. Jméno dají fanoušci. Pražské MS v krasobruslení už má svého maskota

Maskotem mistrovství světa v krasobruslení, které se uskuteční v březnu příštího roku v Praze, bude ježek. Jméno maskotovi určí fanoušci, budou ho moci navrhovat a vybírat do konce října na...

15. října 2025  12:16

Metro C nejelo po celé délce a v obou směrech. Do kolejiště spadl kryt svítidla

Pražské metro C bylo dnes po deváté hodině dopoledne ochromeno po celé své délce a v obou směrech. Podle dopravního podniku za to mohla technická závada ve stanici Pankrác při instalaci nového...

15. října 2025  9:31,  aktualizováno  12:03

Popeláři opět vyrazili na magistrát. Odmítají obvinění ředitele Pražských služeb

Jednací sál zastupitelstva hlavního města se ve středu opět zbarvil do oranžova. Místa pro veřejnost obsadili zaměstnanci a odboráři Pražských služeb, v nichž už měsíce zuří ostré interní spory. Na...

15. října 2025  11:30

Mistr světa jen na střídačce. Nemrzí mě to, líčil Štěpánek. Grenoblu si užívá, ale skončí

Ohromný talent vyjevil ve Vítkovicích, které dotáhl až do finále extraligy. V pětadvaceti měl už tři medaile z mistrovství světa. Včetně té nejcennější. Pak se ale hokejový brankář Jakub Štěpánek...

15. října 2025  11:18

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Majitel domu pobodal nájemníky, pak zabil sebe. Policie popsala hrůzu na Rakovnicku

Úterní konflikt v Lužné na Rakovnicku, který vyústil v jednoho mrtvého a dva vážně zraněné, se podle policistů odehrál mezi majitelem domu a jeho dvěma nájemci. Dosavadní vyšetřování odhalilo, že...

15. října 2025  10:03,  aktualizováno  10:51

Kellnerová si zvyká na „Ohnivého lišáka“. A Catchie? Snad bude mít hříbátko, popisuje

Do posledních minut před začátkem tiskové konference telefonuje, píše zprávy a intenzivně debatuje s kolegy. Chvíli v češtině, ale hlavně v angličtině. „Omlouvám se, ještě chvilku, řešíme příjezd...

15. října 2025  10:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.