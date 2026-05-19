Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Policistka, která honila jiné auto, nečelí po smrtelné srážce žádnému postihu

Autor:
  16:23
Případ policistky, která v září 2024 nabourala v Praze 2 do jiného auta přitom, co pronásledovala rychle jedoucí vůz, soud v prosinci loňského roku poslal do kázeňského řízení. Server Novinky.cz nyní uvedl, že z tohoto procesu vyvázla Lucie Vavrochová bez postihu. Při tragické srážce zemřela žena, která seděla na místě spolujezdce druhého auta.
Fotogalerie4

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro Prahu 2, 7. listopadu 2025) | foto: Peter Antalík / Jiří MeixneriDNES.tv

Policie podle serveru usoudila, že u příslušnice „nebylo shledáno žádné porušení služební povinnosti,“ píše server.

Ke srážce došlo předloni 13. září na křižovatce Sokolské a Wenzigovy ulice. Policistka, jak dříve uvedl státní zástupce Michal Muravský, pronásledovala se zapnutým majákem rychle jedoucí auta, přičemž překročila povolenou rychlost a vjela na červenou do křižovatky. Pak už nebyla schopná zabránit střetu s jiným vozem, který do křižovatky vjel na žlutou.

Případ nejprve řešil Obvodní soud pro Prahu 2. Ten loni 12. prosince věc předal policii, aby posoudila, zda došlo k možnému přestupku či kázeňskému provinění. Muravský nesouhlasil s tím, že by případ skončil jen v kázeňské rovině, Městský soud v Praze ale postup do nižší instance následně potvrdil.

Smrtelnou nehodu zavinil řidič druhého vozu, ne policistka, rozhodl soud

Muravský již dříve uvedl, že policistka vjela do křižovatky na červenou rychlostí 103 kilometrů v hodině. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Iva Fialová ale zastávala názor, že Vavrochová nemohla předpokládat, že druhé auto pojede v úseku s omezením na 30 kilometrů v hodině rychlostí 56 kilometrů za hodinu.

„Služebním funkcionářem nebylo shledáno žádné porušení služební povinnosti ze strany policistky a důvody pro zahájení řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku,“ uvedlo v odpovědi, kterou si Novinky.cz vyžádaly na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.

Za smrtelnou nehodu žádá žalobce pro policistku podmínku

Advokát policistky Tomáš Maxa v rámci trestního řízení uváděl, že žena neřídila v hustém provozu, byla noc a prázdná silnice. Podle něj začala přidávat plyn právě až ve chvíli, kdy na semaforu z boční ulice blikla oranžová. Neměla tedy již důvod očekávat, že z ní vyjede vozidlo. Dopravní předpisy podle něj proto neporušila, snažila se jen co nejrychleji dostat k zásahu.

Vozidlo, do kterého policistka v křižovatce narazila, začalo podle znalce rotovat. Nabouralo nejprve do semaforu, pak do zídky u domu. Záchranáři dříve uvedli, že mladá žena, která nehodu nepřežila, byla zaklíněná a měla zastavené srdce. O její život bojovali přes 30 minut. Další tři lidé utrpěli zranění, dva z nich byli policisté.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Policistka, která honila jiné auto, nečelí po smrtelné srážce žádnému postihu

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky, která v září 2024 nabourala v Praze 2 do jiného auta přitom, co pronásledovala rychle jedoucí vůz, soud v prosinci loňského roku poslal do kázeňského řízení. Server Novinky.cz nyní...

19. května 2026  16:23

Nehoda kamionu a dodávky uzavřela část Pražského okruhu. Tvoří se kolony

Nehoda dodávky a kamionu uzavřela Pražský okuh u Vestce. (19. května 2026)

Pražský okruh u sjezdu na Vestec ve směru letiště uzavřela vážná dopravní nehoda kamionu a Dodávky. Zasahují složky IZS, v místě se tvoří dlouhé kolony.

19. května 2026  15:07

Chránili židovské kulturní dědictví. Jejich jména nově připomínají bronzové desky

Nový památník věnovaný 161 válečným zaměstnancům a spolupracovníkům Židovského...

Židovské muzeum v Praze zpřístupnilo veřejnosti památník válečným zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří za druhé světové války chránili židovské kulturní dědictví. Tři bronzové desky se jmény se...

19. května 2026  14:43

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

19. května 2026  10:54,  aktualizováno  13:47

VIDEO: Kurýr chytil lupiče, který mu sebral zásilku, ten se vrátil pro jiný balík

Kriminalisté z Palmovky, kteří se zabývají mimo jiné objasňováním násilné...

Policisté z pražské Palmovky zadrželi muže, který letos v dubnu přepadl kurýra při doplňování výdejních boxů. Lupič mu chtěl ukrást peníze, nakonec utekl jen s jedním balíkem. Soud ho poslal do vazby...

19. května 2026  13:38

Praha hledá nájemce restaurace Nebozízek na Petříně, stávající dluží miliony

Restaurace Nebozízek na Petříně

Městská společnost Trade Centre Praha vyhlásila výběrové řízení na nového nájemce restaurace Nebozízek na Petříně v prostoru lanové dráhy. Nový nájemce má nahradit stávajícího, kterému firma...

19. května 2026  12:46

VIDEO: Po Smíchově běhal muž s falešnou pistolí. Utekl matce z nákupů a mířil na lidi

Muž v Praze mířil falešnou pistolí na kolemjdoucí

Muž s falešnou pistolí se pohyboval na pražském Andělu a děsil kolemjdoucí. V místě, kde se pohybují stovky chodců, chodil tam a zpět a mířil na lidi. Policisté vzhledem ke zdravotnímu stavu...

19. května 2026  10:02,  aktualizováno  11:55

V Praze by mohla posílit lodní nákladní doprava. Využily by se i náplavky

Neobvyklý pohled v centru Prahy. Kvůli opravám plavebních komor Dolany a...

Doprava stavebních materiálů na velké stavební projekty a naopak odvoz suti nebo zásobování podniků z pražských náplavek by se opět mohly stát součástí moderní logistiky metropole. Ministerstvo...

19. května 2026  10:17

Na D4 spadlo v noci osobní auto z dálničního mostu, řidič zemřel

Na dálnici D4 u Staré Huti na Příbramsku v noci havarovalo auto, řidič...

Při havárii osobního auta na dálnici D4 u Staré Huti na Příbramsku zemřel v noci na dnešek jeho řidič. Auto spadlo z dálničního mostu, o nehodě informoval policejní mluvčí Pavel Truxa.

19. května 2026  7:59

Pražská ODS vyšle do komunálních voleb devatenáct starostů. Povede je Portlík

Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík a šéfaka pražské organizace strany...

Do komunálních voleb postaví pražská ODS spolu s lídrem kandidátky Tomášem Portlíkem náměstkyni primátora a bývalou starostku Prahy 2 Alexandru Udženiju. Na prvních pěti příčkách jsou dále nominovaní...

18. května 2026  21:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vlak na koridoru usmrtil člověka, hasiči evakuovali stovky cestujících

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Provoz na železničním koridoru mezi Českým Brodem a Poříčany zastavila v pondělí odpoledne nehoda, při níž vlak usmrtil člověka. Hasiči museli evakuovat zhruba 400 cestujících. Okolo 19. hodiny byl...

18. května 2026  17:21,  aktualizováno  20:03

Nový metropolitní plán slibuje 350 tisíc bytů. Praha k němu spustí nový web

Pragerovy kostky v pražském areálu Emauzy podstoupí potřebnou rekonstrukci za...

Praha se chystá schválit nový územní plán. Radní o něm jednali v pondělí, definitivně by ho ale měli schválit na mimořádném jednání ve středu. Takzvaný metropolitní plán město připravuje od roku...

18. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.