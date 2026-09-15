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Policisté z NCOZ zasahují na městském úřadě v Nymburce

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  9:40aktualizováno  9:58

Nymburk, radnice | foto: Profimedia.cz

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) od dnešního rána zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce.

Podle Nymburského deníku, který na zásah upozornil, jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha (Nymburk s klidem).

Mluvčí NCOZ potvrdil, že centrála dnes provádí úkony trestního řízení, bližší informace ale neuvedl. Jejich poskytování si podle něj vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Mluvčí nymburské radnice řekla, že se k zásahu nemůže vyjádřit. Úředníci podle ní zůstávají na pracovišti.

„Mohu pouze uvést, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl mluvčí NCOZ.

Vrchní státní zastupitelství v Praze iDNES.cz zásah potvrdilo s tím, že NCOZ provádí zásah na více místech Česka.

„Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV provádí na základě soudních příkazů na více místech České republiky domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 trestního zákoníku a dalších majetkových a souvisejících trestných činů,“ řekl státní zástupce Pavel Raček s tím, že bližší informace prozatím nelze s ohledem na stádium trestního řízení poskytnout.

Mluvčí nymburského městského úřadu Marta Svobodová řekla, že médiím nesmí k zásahu poskytovat žádné informace.

Starosta Nymburku Tomáš Mach (2019)

Potvrdila pouze, že zaměstnanci jsou na úřadě a pracují. „Na úřadě kolegové jsou a pracují, ale jiné informace podávat nesmím,“ řekla Svobodová.

Mach stojí v čele Nymburka od listopadu 2018, kdy ve funkci vystřídal Pavla Fojtíka. Po komunálních volbách v roce 2022 ve funkci pokračoval. Jeho uskupení Nymburk s klidem tehdy volby ve městě vyhrálo a získalo deset z 21 mandátů.

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Policisté z NCOZ zasahují na městském úřadě v Nymburce

Nymburk, radnice

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