Policisté z NCOZ zasahují na městském úřadě v Nymburce

Podle Nymburského deníku, který na zásah upozornil, jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha (Nymburk s klidem).
Mluvčí NCOZ potvrdil, že centrála dnes provádí úkony trestního řízení, bližší informace ale neuvedl. Jejich poskytování si podle něj vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Mluvčí nymburské radnice řekla, že se k zásahu nemůže vyjádřit. Úředníci podle ní zůstávají na pracovišti.
„Mohu pouze uvést, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl mluvčí NCOZ.
Vrchní státní zastupitelství v Praze iDNES.cz zásah potvrdilo s tím, že NCOZ provádí zásah na více místech Česka.
„Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV provádí na základě soudních příkazů na více místech České republiky domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 trestního zákoníku a dalších majetkových a souvisejících trestných činů,“ řekl státní zástupce Pavel Raček s tím, že bližší informace prozatím nelze s ohledem na stádium trestního řízení poskytnout.
Mluvčí nymburského městského úřadu Marta Svobodová řekla, že médiím nesmí k zásahu poskytovat žádné informace.
Potvrdila pouze, že zaměstnanci jsou na úřadě a pracují. „Na úřadě kolegové jsou a pracují, ale jiné informace podávat nesmím,“ řekla Svobodová.
Mach stojí v čele Nymburka od listopadu 2018, kdy ve funkci vystřídal Pavla Fojtíka. Po komunálních volbách v roce 2022 ve funkci pokračoval. Jeho uskupení Nymburk s klidem tehdy volby ve městě vyhrálo a získalo deset z 21 mandátů.