Policisté stříleli po pronásledovaném autu, zveřejnili video. Řidič nekomunikoval

Stalo se v neděli 20. září v ulici Milady Horákové v Praze 7, když se policisté z Cizinecké policie rozhodli zkontrolovat jedoucí auto, informoval mluvčí Richard Hrdina.
Jenže řidič na výzvu nereagoval a začal ujíždět a ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Policie mezi Patočkovou a Bělohorskou ulicí vytvořila zátaras.
Když se řidič proplétal mezi stojícími auty a znovu nereagoval na výzvy k zastavení, použil jeden z policistů služební zbraň a autu prostřelil pneumatiku. Ani to však řidiče nezastavilo, s vypuštěným kolem zastavil až v Drnovské ulici.
„Policisté ihned řidiče za použití donucovacích prostředků zadrželi a začali zjišťovat, proč ujížděl. Dechová zkouška i orientační test na drogy byly negativní, a jelikož nekomunikoval a pouze vydával nesrozumitelné zvuky, bylo velmi těžké jej ztotožnit. Nakonec se to ale policistům podařilo a hned jim bylo jasné, proč ujížděl. Dvaadvacetiletý řidič měl vysloveny dva platné zákazy řízení motorových vozidel, a to až do dubna 2028,“ vysvětli mluvčí.
Zadržený po ošetření v nemocnici putoval na policejní služebnu, je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.