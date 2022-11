VIDEO: Svezete mě za tím chlapem? Policista naskočil k řidiči do auta

„S kolegou jsme se minulý týden na Florenci rozhodli oslovit dva muže, o nichž jsme se domnívali, že by se mohlo jednat o cizince nelegálně pobývající na území Česka,“ popisuje jeden ze zasahujících policistů, Tomáš Jindra.

O nelegální uprchlíky se nakonec nejednalo, nicméně jeden z mužů se dal na útěk. Na výzvy, aby zastavil, nereagoval. Samotného policistu překvapilo, jaký náskok si muž vytvořil, a šance na jeho chycení se stále zmenšovala.

„To jsem ale ale nechtěl dopustit, nerad se vzdávám,“ uvedl Jindra s tím, že ihned začal vymýšlet alternativní řešení.

Tím byl nakonec řidič auta, kterému pachatel vběhl do cesty. Auto policista zastavil a muže za volantem požádal, jestli by ho kousek nesvezl.

„Řidič neváhal ani chvíli a pomohl mužův náskok výrazně zkrátit. Překvapená dcerka na zadním sedadle se nestačila divit, protože takový zážitek cestou ze školy zřejmě nečekala,“ uvedl k případu policejní mluvčí Richard Hrdina.

Tím však celá situace ještě neskončila, pachatel se totiž schoval na přilehlém autobusovém nádraží za zídkou u nádrže. Muž měl však smůlu i tentokrát, protože si ho všimla přihlížející žena, která policistovi místo jeho úkrytu hned prozradila.

Pronásledovaného musel nakonec Tomáš Jindra zadržet pomocí namířené střelné zbraně. Poté si muž lehl na zem s tím, že „nechce dělat problémy.“

Nakonec se ukázalo, že utíkal proto, že na něj byly více než půl roku vydány dva platné příkazy k zatčení.

„Sportovec se totiž dlouhodobě vyhýbal soudnímu líčení, na které byl několikrát předvoláván kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí,“ popsal Hrdina. Nyní už se muž soudu nevyhne a s největší pravděpodobností poputuje na dva roky za mříže.

Za osm let, co je Tomáš Jindra ve službě, to prý bylo podruhé, co někomu nestačil. „Obvykle pachatele nemám problém dostihnout, takže je to spíš výjimečná situace,“ uzavřel policista a poděkoval řidiči, který mu pomohl muže dostihnout.