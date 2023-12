Za krádež v IKEA dostal policejní exšéf peněžitý trest. Zboží měl v kočárku

Obžalovaný devětatřicetiletý nadporučík, který před zadržením vedl policejní oddělení Nové Město, se proti rozsudku na místě odvolal.

Případ tak ještě zamíří k nadřízenému Městskému soudu v Praze. Pokud by odvolací senát nynější verdikt potvrdil, musel by muž jako pravomocně odsouzený zloděj u policejního sboru skončit.

Podle soudce Michala Prokopa usvědčil Galáše řetězec důkazů - kamerový záznam, výpovědi pracovníků ostrahy IKEA i manažera, který na místě sepisoval zajištěné zboží, a také svědectví Galášova kolegy od policie.

„Přisvojil si cizí věc tím, že se jí zmocnil, a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, čímž spáchal přečin krádeže a odsuzuje se k peněžitému trestu ve výměře 50 tisíc korun,“ rozhodl soudce.

Z rozsudku plyne, že Galáš měl v IKEA ukrást 8. února letošního roku kolem půl čtvrté odpoledne zboží za 12 223 korun.

Do původně prázdného kočárku, s nímž do obchodního domu přišel, naskládal podle spisu tři pánve, sadu nožů, tyč na závěsy, dvě prostěradla, šest sad povlečení, držák na role papíru, balení osmi chráničů rohů, polštář a povlak na něj, roli papíru s potiskem, balení čtyř kusů utěrek, síťovaný závěs, konzoli a jeden pár koncovek na kolejnice.

„Postupně si je ukládal do úložných prostor dětského kočárku a do modré nákupní tašky s označením IKEA, načež bez zaplacení obešel prostor kolem pokladní zóny, vyjel výtahem do prvního patra, kde sjel zpět dalším výtahem do přízemí na druhé straně proti schodům, a v úmyslu vyhnout se ostraze, kdy se o její nepřítomnosti na obvyklém místě pod schodištěm přesvědčil rozhlédnutím, se rychlým krokem vydal ke vchodovým karuselovým (otočným) dveřím, ve kterých byl zachycen pracovníkem ostrahy,“ konstatoval soudce.

Podle toho, co zaznělo u soudu, neodvedla Generální inspekce bezpečnostních sborů práci na vyšetřování tohoto případu ani zdaleka na jedničku, když neshromáždila všechny dostupné videozáznamy, které se k údajné krádeži vztahovaly. Také některé fotografie, na nichž je vidět, jak to v obchodním domě vypadá, si musel soudce dodatečně obstarat sám.

8. prosince 2023

Za věrohodné soud považoval svědectví pracovníka ostrahy, který uvedl, že Galáše sledoval a zadržel ho ve chvíli, kdy chtěl z obchodu odejít. Stejně hodnotil výpověď jeho kolegy, jenž podle svých slov viděl celý děj ve velíně na obrazovce.

„Soud neměl dojem, že by chtěli panu obžalovanému jakýmkoliv způsobem přitížit,“ konstatoval Prokop.

Od začátku letošního roku jsme v IKEA na Zličíně řešili 23 krádeží. Jiří K. svědek, velitel denní směny ostrahy IKEA

Stejný dojem měl i z výslechu manažera Petra J., který byl po zadržení Galáše u soupisu zboží nalezeného v kočárku. „Zboží zůstalo na zemi u kočárku. Je tam kamera, je to pod dohledem. Je i nepraktické, aby to zboží někdo někam odnášel. Udělá se soupis a na jeho základě se pak vyjede účtenka,“ vypověděl svědek. Stíhaný policista výši způsobené škody zpochybňoval.

„Soudu se jeví absurdní, aby mu tam (pracovníci ostrahy nebo IKEA) něco přidávali. To by k němu museli mít nějaký osobní vztah. Nic takového se neprokázalo,“ řekl soudce.

Kočárek v obchodě neměl logiku, míní soud

Podle něj si Galáš musel být vědom toho, že s kočárkem opouští pokladní zónu, aniž by za zboží zaplatil, protože na zemi před výtahem i u schodiště je nápis, který na to zákazníky upozorňuje.

Policista se hájil tím, že šel ke vchodu čekat na partnerku. Ta údajně zůstala v autě na parkovišti s jejich malým dítětem, které bolely zuby. Po telefonu se od ní prý dozvěděl, že se dcerka uklidnila a obě jdou za ním.

Po zadržení Galáše však za mužem podle svědků žádná žena s dítětem nepřišla, ani ho nehledala. V jejich telefonech se nepodařilo dohledat údajnou vzájemnou komunikaci. Žalobce měl proto pochyby, zda se Galašova partnerka a dítě na parkovišti vůbec nacházely. Policista tam mohl přijet sám. Když chtěl soudce ženu vyslechnout, výpověď odmítla.

„Vzít si s sebou kočárek na nákup v situaci, kdy mám partnerku s dítětem v autě, dítěti není dobře, a kdyby bylo cokoliv třeba, tak je pravděpodobné, že partnerka by kočárek mohla potřebovat, se soudu jevilo dosti nelogické,“ upozornil soudce.

Podobně zvláštní mu přišlo, že policista šel - jak uvádí - čekat na ženu i dcerku s kočárkem plným zboží. „Chce tam dát dítě a místo toho, aby byl kočárek připravený (vyprázdněný) od zboží, tak ho to vůbec nenapadne,“ dodal Prokop s tím, že Galáš mohl věci například na chvíli odložit u pokladny.

Podle soudu muže usvědčovala také výpověď jeho kolegy od policie, který v jednací síni řekl, že mu dotyčný asi měsíc před údajnou krádeží nabízel zboží z IKEA s padesátiprocentní slevou. Svědek nabídku nevyužil. „Nepadlo přesně, že to bude z IKEA ze Zličína,“ reagoval Galáš.

Policista v úterý před soudem zopakoval, že ke krádeži neměl důvod. „Snažil jsem se vybudovat si kariéru u policie, stálo mě to spoustu sil a energie. Mladým policistům jsem šel vždy příkladem. Dosáhl jsem po patnácti letech u policie nějakých výhod, bylo to pro mě celoživotní povolání. Na účtu jsem měl dostatek peněz. Nechápu, jaký bych měl důvod jít krást do IKEA,“ hájil se.

„Ještě není konec,“ reagoval pak stručně při odchodu ze soudní síně.