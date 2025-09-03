Tři muži znásilnili hendikepovanou ženu, do parku ji vylákali přes sociální sítě

  11:16
Pražští policisté zadrželi trojici mužů, které obvinili ze znásilnění mladé hendikepované ženy. Jeden z útočníků se s ní seznámil na sociální síti, kde jí navrhl možnost osobní schůzky. Při setkání v Malešickém parku se pak objevili i dva jeho kamarádi, kteří společně s ním ženu znásilnili. Poškozená čin ihned oznámila, policisté násilníky dopadli během čtrnácti hodin.

O případu v úterý informoval mluvčí policie Jan Daněk. Ten uvedl, že muži ženu znásilnili, i když se bránila a volala o pomoc. „Po činu ji navíc okradli o mobilní telefon a zlatý řetízek,“ dodal Daněk.

Kriminalistům se podařilo zjistit, že podezřelí žijí na ubytovně a 14 hodin po činu je v Malešicích ve spolupráci s cizineckou policií a speciální pořádkovou jednotkou zadrželi.

Za znásilnění mentálně postižené školačky dostal sedm let. Na sex mě lákala, hájil se

„Slovensky hovořící muži ve věku od 22 do 25 let jsou nyní stíháni pro trestný čin znásilnění, kdy jim v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení. Dva z nich jsou stíháni pro trestný čin krádež. Kriminalisté podali podnět na jejich vzetí do vazby,“ dodal Daněk.

Policie eviduje od začátku letošního roku v hlavním městě 124 případů znásilnění, což je o osm víc než za stejné období loni.

Malešický park

Malešický park

Malešický park

