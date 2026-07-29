Uvedla to na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.
Událost se stala hodinu po půlnoci ve Vrbnovské ulici. Ženu oslovil neznámý muž, povalil ji na zem, osahával na intimních partiích a pokusil se z ní strhat oblečení. Žena se bránila a pachatel následně utekl.
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„Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění ve stadiu pokusu. Za tento čin může pachateli hrozit až desetiletý trest odnětí svobody,“ uvedla mluvčí.
Policisté napadenou ženu vyslechli a zajistili kamerové záznamy z místa události. Zjistili, že muž na záznamech byl téže noci v Discovinárně Zelený Strom v Hořovicích. Měří asi 180 centimetrů, má tmavé vlasy a je mu 25 až 35 let. Na sobě měl džíny a černé tričko s obrázkem a na nohou bílé tenisky.
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Policie přijme veškeré informace o hledaném na telefonním čísle 606 665 995 nebo na lince 158. Žádá i hosty vinárny, kteří si muže všimli, aby se také přihlásili.