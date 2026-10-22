Klientkám muž tvrdil, že je vyšší bytostí z vesmírné rasy lvích lidí. Na Zemi prý byl seslán, aby zahájil celkový obrodný proces.
Pro něj údajně vyvinul vlastní léčebnou metodu – CIT, tedy celostní intuitivní terapii. Ta prý měla vyléčit traumata klientek nasbíraná za jejich předchozí životy.
„Samotná léčba probíhala zejména v oblasti vagíny a dalších intimních partií, kdy jim ‚prací‘ v postižených místech a způsobením silné bolesti sliboval uzdravení,“ popsal metody samozvaného léčitele pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.
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Detektivové při rozkrývání případu zjistili, že muž minimálně od roku 2021 do roku 2025 pořádal hromadné drogové akce, při kterých svým klientkám podával odvar z jihoamerické rostliny, která obsahuje zakázanou látku DMT.
„Ta má velmi silné psychedelické účinky,“ upozornil mluvčí. Seance se podle něj odehrávaly zejména na území Prahy 6, ale také na různých místech ve Středočeském kraji nebo v Novém Hrozenkově.
Po zadokumentování všech prohřešků devětačtyřicetiletého muže detektivové ve spolupráci s policisty Speciální pořádkové jednotky připravili speciální akci.
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„Při ní 16. října ve večerních hodinách zadrželi podezřelého s jeho spolupracovníkem přímo při další drogové akci ve středočeských Zásmukách. V souvislosti s tímto případem byla zadržena i jedna žena, která se na celé věci také podílela,“ řekl Hrdina.
Kriminalisté prozatím evidují devět poškozených žen. „Ty byly i přes jejich výslovný nesouhlas podezřelým znásilněny. Není ale vyloučeno, že poškozených může být daleko více. Detektivové prosí další ženy, které mají s tímto mužem podobné zkušenosti, aby se obrátily na linku 158,“ vyzval policejní mluvčí.
Zadržený muž skončil ve vazbě. „Spolu s dalšími dvěma obviněnými je podezřelý ze spáchání trestného činu znásilnění a sexuálního nátlaku. Ze ten trojici hrozí až deset let za mřížemi,“ dodal Hrdina.