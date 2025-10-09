Hledaná žena zavinila 3. září nehodu na křižovatce ulic Vrchlického, Na Popelce a Starokošířská v Praze 5. K incidentu došlo chvíli před 15:30, kdy přecházela po přechodu na červenou a vstoupila před projíždějící autobus.
Řidič autobusu musel prudce zabrzdit, aby střetu zabránil, což vedlo k pádu cestujících uvnitř vozidla. Několik lidí se zranilo. „Sedmasedmdesátiletá seniorka utrpěla zranění tak vážné, že si vyžádalo bezmála týdenní hospitalizaci v nemocnici,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Policie žádá veřejnost o pomoc s identifikací ženy. „Pokud ženu ve světlém oblečení s růžovým batohem poznáváte, volejte prosím linku 158,“ dodal Hrdina.
Žena je podezřelá ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za který jí hrozí až čtyři roky vězení.