Z policistů měl hrůzu, ale byl to dobrák, říká bratr muže zastřeleného v Ďáblicích

  16:03
Zatímco zásahová jednotka vtrhla do bytu, snažil se utéct oknem. Tam ale na muže čekal policista, který ho uprostřed seskoku dvakrát střelil. Sedmačtyřicetiletý recidivista pak na následky zranění v nemocnici zemřel, a to navzdory první pomoci, kterou mu policisté okamžitě poskytli. K případu z minulého týdne z pražských Ďáblic se nyní vyjádřil i bratr zastřeleného a další svědkové.

„Měl panickou hrůzu z policistů, jak přijeli, tak se zabarikádoval v bytě a nechtěl vylézt ven,“ popsal pro CNN Prima News bratr zastřeleného. Smrt sourozence ho podle serveru zdrtila a chce si najmout právníka.

Incident se odehrál minulý týden ve středu kolem 20:00. Předcházela mu ostrá hádka se ženou, kterou muž podle záběrů svědkyně obviňoval z nevěry. Snažil se ji odvést do bytu a když se tomu bránila, tak z kapsy vytáhl nůž. To zachytila náhodná kolemjdoucí na video. „Když vás žádá o to abyste ji pustil, tak ji laskavě pusťte,“ snažila se konflikt deeskalovat.

„Našla si někoho jiného, chtěla ho opustit a on to psychicky nezvládl,“ popsal situaci bratr. Celé scéně navíc podle policie přihlížel také malý chlapec. Svědkyně následně přivolala policii.

Policisté postřelili muže, který nožem hrozil své partnerce. V nemocnici zemřel

„Po příjezdu policistů se muž zabarikádoval v bytě, vyhrožoval sebevraždou a vyhrožoval i zasahujícím policistům, že má u sebe hodně zbraní. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána jak zásahová jednotka, tak i policejní vyjednavač,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Vyjednávání s mužem podle mluvčí trvalo více než hodinu. K dvěma výstřelům, kterými ho jeden z policistů zasáhl, došlo poté, co muž přeskočil parapet a snažil se zmizet oknem.

Policisté zastřelili muže, který hrozil sebevraždou. Předtím je napadl noži

Případem se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „O včerejší tragické události v Ďáblicích mě informoval policejní prezident a osobně je mi jí velmi líto,“ napsal minulý týden na síti X ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Pozůstalým byla poskytnuta psychologická krizová intervence a zásah teď prověřuje GIBS. Ta bude po důkladném prošetření informovat o výsledcích řízení,“ dodal.

V precizní prošetření doufá také veřejnost. „Možná byl labilní, ale vyhrožoval, že se zabije. To má policie právo, když je člověk labilní a chce se zabít, že ho zabije?“ vyjádřila se pro CNN Prima News jedna žena ze sousedství.

Trestaný, ale dobrosrdečný?

Policisté po zásahu v bytě našli velké množství chladných zbraní, což jsou třeba nože, a také střelnou zbraň. Zastřelený muž byl recidivista, v minulosti ho soudy potrestaly za násilnou a drogovou trestnou činnost.

„Měl přítelkyni, která s ním obchodovala. Měla malého kluka a když k nim přišla razie, vzal to celé na sebe,“ potvrdil bratr zastřeleného s tím, že jeho sourozenec dokonce nějaký čas strávil ve vězení. Jinak ho ale popsal jako dobrosrdečného člověka, který každému pomáhal, staral se o děti a chodil do posilovny.

Polož to na zem! Policie ukázala video ze zadržení muže, který střílel na ulici

Po zásahu policejní zbraní letos v Česku podle dostupných údajů zatím zemřelo pět lidí. V únoru policisté použili střelnou zbraň a taser proti muži, který v pražských Nuslích zaútočil na zásahovou jednotku noži. V březnu v pražských Vršovicích postřelili muže, který na ně zaútočil nožem, zemřel v nemocnici.

Střelnému zranění od policisty podlehl v nemocnici také muž, který v dubnu v Třeboni na Jindřichohradecku ohrožoval nožem svoji známou. Koncem července zasahující policista v Ivančicích na Brněnsku zastřelil agresivního muže, který předtím nožem zranil tři lidi, včetně záchranáře a policisty. Všemi těmito událostmi se zabývá GIBS.

Z policistů měl hrůzu, ale byl to dobrák, říká bratr muže zastřeleného v Ďáblicích

