V Krči zasahovali policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

„Policisté již mají oznamovatele ve svých rukou a nemá u sebe žádnou zbraň. V bytě se nenacházela žádná zraněná osoba, ale pouze druhý muž, který před policisty utekl na střechu domu. V současné chvíli s ním probíhá vyjednávání,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Policie zhruba o hodinu později uvedla, že vyjednavač přesvědčil osmačtyřicetiletého muže, aby slezl ze střechy dolů, následně byl předán do péče záchranářů.
„Na místě nebyla zraněna žádná osoba,“ dodali policisté. U padesátiletého oznamovatele bylo zjištěno 2,7 promile v dechu.
Oznamovatel nejprve nahlásil, že ve svém bytě v ulici Branická ublížil jiné osobě. Po příjezdu policistů se uzavřel v bytě a na místo byla přivolána zásahová jednotka a policejní vyjednavač.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz