Střední škola TRIVIS Praha mimo jiné připravuje studenty na práci v bezpečnostních složkách.
Policisté přijali oznámení krátce před půlnocí. Podle prvotních informací došlo mezi několika lidmi k fyzickému konfliktu.
„Podle oznámení zde mělo dojít k potyčce několika osob. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že jedna osoba utrpěla poranění hlavy a ihned byla převezena do nemocnice. Událost jsme zdokumentovali a budeme zjišťovat další okolnosti střetu,“ uvedl ráno policejní mluvčí Jan Rybanský na dotaz iDNES.cz.
Web CNN Prima News s odkazem na pražskou záchranku uvedl, že zraněným byl pětatřicetiletý muž.
„Ošetřovaný byl celou dobu při vědomí a byl následně převezen do nemocnice na důkladnější vyšetření,“ řekla Primě mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.
Policie nyní zjišťuje, jak přesně ke konfliktu došlo a vyslýchá další svědky.