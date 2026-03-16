Bitka na maturitním plese budoucích policistů. Zasahovat musela záchranka

Maturitní ples střední školy TRIVIS Praha ve Fóru Karlín skončil v sobotu večer rvačkou. Na místo museli krátce před půlnocí vyjet policisté, jeden člověk utrpěl zranění hlavy. Okolnosti incidentu jsou dál v šetření.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Střední škola TRIVIS Praha mimo jiné připravuje studenty na práci v bezpečnostních složkách.

Policisté přijali oznámení krátce před půlnocí. Podle prvotních informací došlo mezi několika lidmi k fyzickému konfliktu.

„Podle oznámení zde mělo dojít k potyčce několika osob. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že jedna osoba utrpěla poranění hlavy a ihned byla převezena do nemocnice. Událost jsme zdokumentovali a budeme zjišťovat další okolnosti střetu,“ uvedl ráno policejní mluvčí Jan Rybanský na dotaz iDNES.cz.

Web CNN Prima News s odkazem na pražskou záchranku uvedl, že zraněným byl pětatřicetiletý muž.

„Ošetřovaný byl celou dobu při vědomí a byl následně převezen do nemocnice na důkladnější vyšetření,“ řekla Primě mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Policie nyní zjišťuje, jak přesně ke konfliktu došlo a vyslýchá další svědky.

