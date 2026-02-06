Policista střelil muže padajícího z okna, stíhají ho za nepřiměřený zásah

O trestním stíhání policisty informoval mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.
„Ve věci zahájil v lednu tohoto roku policejní orgán trestní stíhání jedné fyzické osoby, příslušníka Policie ČR, pro jednání, které bylo kvalifikováno jako zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. V dotazované věci je nyní nadále konáno přípravné řízení trestní,“ sdělil redakci iDNES.cz Cimbala. Dodal, že dále probíhá vyšetřování.
V případě odsouzení by podle trestního zákoníku policista za tento čin mohl skončit ve vězení až na 16 let. Spodní hranice trestu je 8 let, v případě těžkého ublížení na zdraví hrozí 3 až 10 let, s následkem smrti se trest zvyšuje.
|
Z policistů měl hrůzu, ale byl to dobrák, říká bratr muže zastřeleného v Ďáblicích
„Trestní stíhání se týká jednání, kdy obviněný jako příslušník Policie ČR v rámci realizovaného, jinými okolnostmi odůvodněného, služebního zákroku bez přiměřeného důvodu vystřelil z útočné pušky na poškozeného během jeho nekoordinovaného seskoku, respektive pádu z okna, ačkoliv ze svého místa měl přehled o stavu poškozeného i o okolnosti, zda je či není poškozený ozbrojen,“ uvedl Cimbala.
„Obviněný svým jednáním (...) způsobil poškozenému střelná poranění, kterým poškozený následně podlehl,“ připomněl mluvčí následky policejního zákroku.
Incident se odehrál loni 20. srpna v pražských Ďáblicích. Tehdy podle policie sedmačtyřicetiletý muž pronásledoval svou manželku s nožem v ruce a vyhrožoval jí. Následně se zabarikádoval v bytě a vyhrožoval sebevraždou. Vyhrožoval rovněž i policistům, že má u sebe hodně zbraní.
Podle svědectví z místa, které přinesl server Seznam Zprávy, ještě než muž vytáhl nůž, do manželky strkal, verbálně jí vyhrožoval a celé události přihlížel i jejich osmiletý syn.
|
Policisté postřelili muže, který nožem hrozil své partnerce. V nemocnici zemřel
Po zabarikádování začal agresor podle svědků v bytě rozbíjet věci. „Vysypal šuplík s příbory, vzal si dva nože a začal vyhrožovat manželce, že se zabije, pokud nepřijde,“ popsal server.
Následně na místo dorazila zásahová jednotka a vyjednavač. Vyjednávání podle mluvčí pražské policie Evy Kropáčové trvalo více než hodinu. „Muž stále vyhrožoval a začal z okna vyhazovat zbraně a vytáhl i střelnou zbraň. Při následném zákroku policisté proti muži použili služební zbraň a po jeho zasažení mu okamžitě poskytli první pomoc. Muž po převozu do nemocnice zemřel,“ uvedla tehdy Kropáčová.
Nepřiměřený zákrok
Na sociálních sítích se tehdy objevily amatérské záběry, které zákrok policie zachytily. Z videa je patrné, že muž, který padal z okna přízemního bytu, nad situací neměl kontrolu a nebyl ozbrojen.
Přesto na něj policista, který stál na schodišti, dvakrát vystřelil. V pozadí se ozývaly rány, nasvědčující probíhajícímu zásahu. Zákrok na videu již tehdy hodnotili experti jako nepřiměřený.
Seznam Zprávy rovněž v listopadu loňského roku zveřejnily záběry z policejní kamery, kterou měl obviněný na uniformě. Z nich je vidět, že před skokem z okna měl pachatel obě ruce prázdné a policii je ukázal. Událost nadále šetřila Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Bratr zastřeleného muže, se kterým novináři později mluvili, ho popsal jako dobrosrdečného člověka, který každému pomáhal, staral se o děti a chodil do posilovny. „Měl přítelkyni, která s ním obchodovala. Měla malého kluka a když k nim přišla razie, vzal to celé na sebe,“ řekl bratr zastřeleného s tím, že jeho sourozenec nějaký čas strávil ve vězení.
V bytě policisté po zákroku nalezli množství chladných zbraní, tedy například nožů, a jednu střelnou zbraň. Zastřelený muž byl v minulosti odsouzen za násilnou a drogovou činnost.